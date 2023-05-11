Pakistan Yüksek Mahkemesi İmran Han'ın tutuklanmasını yasa dışı ilan etti - Son Dakika
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Pakistan Yüksek Mahkemesi İmran Han'ın tutuklanmasını yasa dışı ilan etti

Pakistan Yüksek Mahkemesi İmran Han'ın tutuklanmasını yasa dışı ilan etti

11.05.2023 16:43

Pakistan Yüksek Mahkemesi, Pakistan eski Başbakanı ve Pakistan Adalet Hareketi (PTI) Genel Başkanı İmran Han'ın tutuklanmasının 'yasa dışı' olduğuna karar verdi.

Pakistan Yüksek Mahkemesi, Pakistan eski Başbakanı ve Pakistan Adalet Hareketi (PTI) Genel Başkanı İmran Han'ın tutuklanmasının 'yasa dışı' olduğuna karar verdi.

Han'ın genel başkanlığını yaptığı PTI'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "PTI Başkanı İmran Han bugün Yüksek Mahkeme'de. Tutuklanması yasa dışı ilan edildi. Pakistan halkı, Yüksek Mahkeme'nin Başkan İmran Han'ın tutuklanmasını iptal eden kararını memnuniyetle karşılamaktadır" denildi.


Kaynak: DHA
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Pakistan Yüksek Mahkemesi, İmran Han'ın tutuklanmasını yasa dışı ilan etti Pakistan Yüksek Mahkemesi, İmran Han'ın tutuklanmasını yasa dışı ilan etti

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Son Dakika Dünya Pakistan Yüksek Mahkemesi İmran Han'ın tutuklanmasını yasa dışı ilan etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistan Yüksek Mahkemesi İmran Han'ın tutuklanmasını yasa dışı ilan etti - Son Dakika
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