Papa Francis, geleneksel tören kapsamında 12 genç mahkumun ayaklarını yıkayıp öptü - Son Dakika
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Papa Francis, geleneksel tören kapsamında 12 genç mahkumun ayaklarını yıkayıp öptü

07.04.2023 11:00

Yaşadığı sağlık sorunları ve istifa iddialarıyla sıkça gündeme gelen Katoliklerin dini lideri Papa Francis, Paskalya Bayramı öncesi düzenlenen geleneksel törende cezaevinde kalan 12 genç mahkumun ayaklarını önce yıkadı, sonra da öptü. Papa'nın ayaklarını yıkayıp öptüğü kişiler arasında Senegalli bir Müslüman ve iki kadının olması dikkat çekti.

Papa Francis, Paskalya'dan önceki perşembe gününde yapılan fakirlerin ayaklarını yıkama töreni için Roma'daki bir çocuk ıslahevini ziyaret etti.

ISLAHEVİNDE KALAN GENÇLERİN AYAKLARINI YIKADI

Geçen hafta üst solunum yollarındaki enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi gören 86 yaşındaki Papa, geleneksel dua töreninde ıslahevinde kalan gençlerin ayaklarını yıkadı. Hz. İsa'nın havarilerine olan alçak gönüllülüğünü yansıttığına inanılan geleneksel törende, Papa 12 genç mahkumun ayaklarını önce yıkadı, sonra da öptü.

SENAGALLİ BİR MÜSLÜMAN VE İKİ KADIN DA...

10 yıldır görevi sürdüren Papa Francis, geleneksel ayak yıkama törenine kadınları ve Katolik olmayanları dahil eden ilk papa olarak dikkatleri üzerine çekmişti. Dünkü törende de Papa'nın ayaklarını yıkayıp öptüğü kişiler arasında Senegalli bir Müslüman ve iki kadın da yer aldı.

"KİLİSEDE BÖLÜNMELERE İZİN VERMEYİN"

Papa bu tören öncesinde de Roma'daki St. Peter Bazilikası'nda Katolik Kilisesi'nden çok sayıda üst düzey din adamının katıldığı ayini yönetti. Papa Francis, burada yaptığı konuşmada kardinallere Kilisede bölünmelere izin vermeme çağrısı yaptı.

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