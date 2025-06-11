Papa Leo, BM Genel Sekreteri Guterres ile Görüştü

KATOLİKLERİN ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Vatikan Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, Vatikan'da BM Genel Sekreteri ile bir araya geldi. Guterres'in, ayrıca Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ve Vatikan Devletlerle ve Uluslararası Örgütlerle İlişkiler Sekreteri Monsenyör Paul Richard Gallagher ile de görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Vatikan'ın, BM Genel Sekreteri Guterres'in temaslarına ilişkin yaptığı açıklamada "Vatikan, görüşmelerde BM'nin dünya barışına yönelik çabalarına destek verdiğini ifade etti. Görüşmelerde, BM'nin yürüttüğü çeşitli süreçler ve yaklaşan zirveler ile BM'nin dünya genelindeki mevcut krizleri ele almada karşılaştığı zorluklar ele alındı. Ayrıca, belirli çatışma ve istikrarsızlık durumlarına da özel olarak dikkat çekildi" ifadelerine yer verildi.