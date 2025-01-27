Paris'teki Tarihi Belediye Binasında Yangın - Son Dakika
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Paris'teki Tarihi Belediye Binasında Yangın

Paris\'teki Tarihi Belediye Binasında Yangın

Fransa'nın başkenti Paris'teki 12'nci bölge belediye binasının çatısında çıkan yangında çan kulesinde büyük hasar meydana geldi. Yangın sebebiyle bina çevresinde güvenlik çemberi oluşturuldu, olayda ölü veya yaralı bulunmadı.

27.01.2025 17:17  Güncelleme: 17:19
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FRANSA'nın başkenti Paris'teki tarihi belediye binasında yangın çıktı. Tarihi binanın çan kulesinde büyük hasar oluştuğu açıklandı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki 12'nci bölge belediye binasının çatısında yangın çıktı. 1876 yılında inşa edilen tarihi binanın çan kulesinde büyük hasar oluştuğu bildirildi. 36 metre yüksekliğindeki kulenin çökme riski sebebiyle bina çevresinde güvenlik çemberi oluşturuldu.

Yetkililer, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını, yangınla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.

Kaynak: DHA

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