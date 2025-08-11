Pensilvanya\'da Çelik Fabrikasında Patlama

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Allegheny County bölgesi yakınlarındaki bir çelik fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı.
Yetkililer, bölgede enkaz altında kalanlar için kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
