Pensilvanya\'da Oy Verme Süresi Uzatıldı

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Pensilvanya'da mahkeme, Cambria seçim yetkililerinin, bir yazılım arızasının oy pusulası taramasını aksatmasının ardından oy verme saatlerinin akşam 22.00'ye kadar uzatılması talebini kabul etti.

Mahkeme kararında ABD saatine göre 20: 00'den sonra kullanılan oyların geçici oy olacağı belirtildi. İlçe Komisyon Üyeleri Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Cambria İlçe Seçim Kurulu bu sabah erken saatlerde ilçenin Elektronik Oylama Sistemi'nde meydana gelen bir yazılım arızasının seçmenlerin oy pusulalarını taramasını engellediğini öğrenmiştir. Bu durum, seçmenleri oy kullanma merkezlerinde oy kullanmaktan caydırmamalıdır" denildi. Pensilvanya eyalet yetkilileri, Cambria İlçesi yetkilileriyle birlikte sorunu çözmek için çalıştıklarını ifade etti.