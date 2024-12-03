Pentagon\'dan Suriye\'deki Gerilim İçin Rusya ile İletişim

Dünya

PENTAGON, ABD'nin Suriye'de artan gerilim hakkında Rusya ile iletişim haline geçtiklerini bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Patrick Ryder, Suriye'deki gerilimin artması üzerine iletişim kanallarını açık tutmak amacıyla Rusya ile temasa geçtiklerini açıkladı. Ryder basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Anladığım kadarıyla CJTFOIR komutanı, Suriye'ye coğrafi olarak oldukça yakın mesafede faaliyet gösteren kuvvetlerimiz olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak açık iletişim hatlarına sahip olduğumuzdan emin olmak için Rusya ile sahip olduğumuz telefon hattını kullandı. Bu görüşmelerin detaylarına girmeyeceğim ancak olası yanlış hesaplamaları önlemek için bu iletişim mekanizmasına sahibiz. Gelişmekte olan bu durumu izlemeye devam ederken bölge ülkeleriyle iletişim kurmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.