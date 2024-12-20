Pentagon Suriye'deki Asker Sayısını Açıkladı - Son Dakika
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Pentagon Suriye'deki Asker Sayısını Açıkladı

Pentagon Suriye\'deki Asker Sayısını Açıkladı

Pentagon, Suriye'de 900 değil, 2000 ABD askeri bulunduğunu açıklayarak önceki bilgileri güncelledi.

20.12.2024 10:27
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Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, Suriye'de daha önce açıklananın iki katından fazla ABD askeri bulunduğunu açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, Suriye'de daha önce söyledikleri gibi 900 değil, 2 bin asker bulundurduklarını ve ek birliklerin IŞİD militanlarına karşı mücadeleye destek vermek için gönderilen takviye askerler olarak değerlendirildiğini vurguladı.

Ryder, Suriye'de ne zamandır 2 bin asker konuşlandırılmış olduğunu bilmediğini, ancak muhtemelen aylardır ülkede bulunduklarını ve Esad yönetiminin düşmesinden öncesine dayandığını anlattı.

Ryder "Bu sayıyı bugün öğrendim. Burada karşınıza çıkıp 900 sayısını söylemiş biri olarak bu konudaki bilgiyi aktarmak istedim" dedi.

Sözcü Ryder gazetecilerin ne zamandır 2 bin asker bulundurulduğu sorusuna net bir yanıt vermedi, ancak "Minimum düzeyde aylar demek doğru olur. Bir süredir devam ediyor" dedi.

Washington birkaç yıldır, 2014'te Suriye ve Irak'ın geniş kesimlerini ele geçirip, sonra püskürtülen IŞİD'in geri dönüşünü engellemek için Suriye'deki yerel güçlerle ortak çalışan 900 askerinin bulunduğunu söylüyordu.

Başkan Joe Biden yönetimi Suriye'deki ABD askerlerinin kalacağını söylerken, 20 Ocak'ta göreve başlayacak yeni Başkan Donald Trump birlikleri geri çekebilir. Trump ilk başkanlık döneminde Suriye'deki ABD askerlerini geri çekmeye çalışmış, ancak yetkililerin direnişiyle karşılaşmıştı.

Suriyeli muhalifler geçtiğimiz günlerde Esad rejimini devirirken, ABD yönetimi IŞİD militanlarına karşı saldırılarına devam etti.

Bu, Pentagon'un bir ülkedeki asker sayısını güncellemek zorunda kaldığı ilk olay değil. 2017'de ABD Ordusu Afganistan'da daha önce söylenenden binlerce kişi daha fazlasını, 11 bin asker bulundurduğunu açıklamıştı.

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Politika, Savunma, Suriye, Dünya, Işid, Son Dakika

Son Dakika Dünya Pentagon Suriye'deki Asker Sayısını Açıkladı - Son Dakika

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