Peskov: Trump, Putin'i Arayamadı - Son Dakika
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Peskov: Trump, Putin'i Arayamadı

09.07.2026 17:04
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Trump'ın yoğun programı nedeniyle Putin'le iletişime geçemediğini belirtti.

(ANKARA) - Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki yoğun programı nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i arama planını gerçekleştiremediğini söyledi. Peskov, Washington'ın Ukrayna konusunda bir yandan Kiev'e silah sağlamayı sürdürürken diğer yandan barış çağrısı yapmasını "ikili tutum" olarak nitelendirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın daha önce duyurduğu Putin'i arama planının gerçekleşmemesine ilişkin, "Sayın Trump, Ankara'daki tüm temaslarının ardından muhtemelen çok yoğundu. Bu nedenle dün kimse aramadı" dedi.

Peskov, Putin'in Trump ile diyaloğa açık olduğunu belirtirken, Washington'ın Ukrayna konusunda bir yandan Kiev'e silah sağlamaya devam edip diğer yandan barış sürecini desteklediğini söylemesini "ikili tutum" olarak nitelendirdi.

Sözcü Peskov, iki liderin aralarındaki görüş ayrılıklarına rağmen yapıcı bir diyalog sürdürdüğünü de söyledi.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARINA YANIT

Peskov, Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki askeri gerilimin artmasının barış sürecini hızlandırabileceği yönündeki değerlendirmesine katılmadıklarını belirterek, "Bu bir yanılgıdır. Gerilimin yükselmesi ve çatışmaların tırmanması hiçbir şekilde barış sürecine katkı sağlayamaz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Rusya içindeki altyapı tesislerine yönelik saldırılarının sürmesi halinde Moskova'nın "sınır boyunca oluşturacağı güvenlik tampon bölgesini genişletmek zorunda kalacağını" söyleyen Peskov, bunun Rusya'nın "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı Ukrayna savaşının süresini de uzatabileceğini dile getirdi.

Trump'ın Ukrayna hava sahasının kapatılabileceğine ilişkin açıklamalarını değerlendiren Peskov, bunun daha önce gündeme gelmediğini belirterek, önerinin ayrıntılı biçimde incelenmesi gerektiğini söyledi. Böyle bir adımın NATO üyesi ülkelerin silahlı kuvvetlerinin Ukrayna hava sahasında operasyon yürütmesi anlamına gelebileceğini ifade eden Peskov, bunun ise Rusya'nın engellemeye çalıştığı senaryolardan biri olduğunu aktardı.

"ABD'NİN TUTUMU ÇELİŞKİLİ"

ABD'nin bir yandan Kiev'e silah ve askeri teknoloji sağlamayı sürdürürken diğer yandan barış sürecine katkı sunmak istediğinin altını çizen Peskov, Washington'ın Ukrayna konusundaki yaklaşımını çelişkili olduğunu savundu.

Peskov ayrıca, "Avrupa ülkelerinden farklı olarak ABD'nin Ukrayna'da barış sürecinin başlamasına yardımcı olma yönünde gerçek bir irade" gösterdiğine inandıklarını belirterek, bu yaklaşımı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Washington'ın "İran'la ilgili gelişmeleri yönetmesinin ardından dikkatini yeniden Ukrayna dosyasına çevirmesini" beklediklerini belirten Peskov, ABD'nin Ukrayna konusunda yeniden diplomatik girişimlerde bulunmasını umduklarını söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Peskov: Trump, Putin'i Arayamadı - Son Dakika

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