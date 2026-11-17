İspanya ikinci liginde oynanan Andorra-Tenerife maçındaki çarpışmanın ardından Tenerifeli forvet Jesus de Miguel'in hayatını kaybetmesi, futbolda ceza tartışması başlattı. BBC'nin haberine göre Andorra'nın sahibi, Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın eski savunmacısı Gerard Piqué, kalecisi Jesus Owono'nun aldığı 12 maçlık men cezasını hak etmediğini söyledi.

25 yaşındaki Owono, 2 Kasım'da oynanan maçın son bölümünde De Miguel'le çarpıştı ve kırmızı kart gördü. 30 yaşındaki De Miguel ertesi gün hayatını kaybetti. İspanya Futbol Federasyonu'nun disiplin kurulu, kaleciye verilen cezayı geçen hafta onayladı.

PİQUÉ: BU OLAYIN SUÇLUSU O DEĞİL

Piqué, sosyal medyada paylaştığı videoda eski ve şimdiki futbolcuların, teknik direktörlerin ve diğer kalecilerin olayı "kaza" olarak gördüğünü belirtti. Piqué, "Jesus'a bu hareket için en ağır cezayı vermenin, onu hak etmediği bir duruma soktuğuna gerçekten inanıyorum; çünkü bütün bunların yaşanmasının suçlusu o değil" dedi.

12 maç, Owono'nun alabileceği en ağır cezaydı. Disiplin kurulu yalnızca sahadaki ihlali değerlendirebildi, "olayın trajik sonucunu" hesaba katamadı. Tenerife Teknik Direktörü Alvaro Cervera, yönetmeliğin böyle bir durumu özel olarak öngörmediğini kabul etti, ancak cezanın "hafif gelebileceğini" söyledi.

BAŞA TEKME ATAN OYUNCUYA 3 MAÇ CEZA

Piqué, İspanya ikinci liginde yakın zamanda yaşanan başka bir olayı da hatırlattı. Albacete'nin kanat oyuncusu Jose Corpas, Sabadell'in orta saha oyuncusu Quadri Liameed'in başına kazayla tekme atmıştı. Nijeryalı Liameed bilincini kaybetmiş, kontrollerin ardından hastaneden taburcu edilmişti. Corpas doğrudan kırmızı kart görmüş ve 3 maç ceza almıştı.

Piqué, "Neyse ki Quadri iyi, bu olayda sonuç ölümcül olmadı ve kurul Corpas'a üç maç ceza verdi. Bütün bunlardan sonra sorum şu: Cezalandırılan hareket mi, yoksa sonuçları mı?" diye sordu.

12 MAÇTAN ÇOK DAHA FAZLASINA İHTİYACI VAR

De Miguel'in ölümünün ardından "hayatımın en zor günlerini" yaşadığını söyleyen Owono, Ekvator Ginesi Milli Takımı'nın bu ay Zimbabve ile oynayacağı Afrika Uluslar Kupası eleme maçlarının kadrosundan çekildi. Piqué, kalecinin cezası biter bitmez sahalara dönmesinin beklenmediğini söyledi.

Piqué, "Jesus'un yeniden oynamaya hazır olması için 12 maçtan çok daha fazlasına ihtiyacı olacak. Hiçbir ceza De Miguel'i bize geri getirmeyecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: BBC