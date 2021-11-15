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PKK elebaşı Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüsten öldü - Son Dakika

PKK elebaşı Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüsten öldü

15.11.2021 08:56

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü Erbil'deki hastanede öldü. Öcalan, Temmuz 2021'de geçirdiği beyin felci nedeniyle hareket kabiliyetini ve konuşma yetisini kaybetmişti.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın, tedavi gördüğü hastanede öldüğü açıklandı. Erbil merkezli televizyon kanalı Rudaw'ın geçtiği son dakika haberine göre Osman Öcalan; bugün sabaha doğru saat 04:30'da Kovid-19 nedeniyle can verdi.

KONUŞMA YETİSİNİ KAYBETMİŞTİ

Uzun zamandır Erbil'deki bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören Osman Öcalan, Temmuz 2021'de geçirdiği beyin felci nedeniyle hareket kabiliyetini ve konuşma yetisini tamamen kaybetmişti.

1958 DOĞUMLUYDU

Teröristbaşı Öcalan'ın küçük kardeşi olan Osman Öcalan, 1958 yılında Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Ömerli köyünde dünyaya geldi.

OSMAN ÖCALAN KİMDİR?

1958 Şanlıurfa doğumlu olan Osman Öcalan, 1978 yılında Libya'da eğitim gördükten sonra terör örgütü PKK'ya katıldı. 1986'da PKK'nın merkez komitesine, 1990'larda ise PKK'nın üst düzey komitesine katılarak PKK'nın fiilen kumandan muavini oldu. Ancak 1992'de iki ana Iraklı Kürt partisiyle (KDP ve KYB) ateşkes anlaşması imzaladıktan sonra PKK tarafından hapsedildi.

1994 yılında bir PKK'lı terörist ile evlenmek için terör örgütünden ayrıldı. Daha sonra tekrar terör örgütü PKK'ya katılan Öcalan, 2004 yılında tekrar terör örgütünden ayrıldı.

PKK elebaşı Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüsten öldü

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Son Dakika Dünya PKK elebaşı Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüsten öldü - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: PKK elebaşı Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüsten öldü - Son Dakika
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