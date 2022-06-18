Plaja giden genç kadın üstünü çıkarıp sosyal deney yapınca erkeklerin tacizine uğradı - Son Dakika
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Plaja giden genç kadın üstünü çıkarıp sosyal deney yapınca erkeklerin tacizine uğradı

18.06.2022 16:23

Peru'nun başkenti Lima'da bir kadın, insanların tepkisini ölçmek amacıyla gittiği plajda üstünü çıkardı. Kadının üstsüz güneşlendiğini gören erkekler etrafını sardı, bazıları ise daha ileri giderek kadına elle tacizde bulundu.

Lima'da kadınların genelde üstsüz güneşlenmediği bir plaja giden genç kadın, çevredekilerin tepkisini ölçmek amacıyla bikini üstünü çıkararak güneşlenmeye başladı.

TELEVİZYON O ANLARI KAYDETTİ

Kadının güneşlendiği sırada ise bir televizyon kanalı kayıttaydı. Kadın bir sürek tek başına dururken, çok geçmeden erkekler etrafını sarmaya başladı. Bazı erkekler güneş kremi sürme teklifinde bulunurken, bazıları da ne kadar güzel olduğunu söyledi.

Plaja giden genç kadın üstünü çıkarıp sosyal deney yapınca erkeklerin tacizine uğradı

ELLE TACİZE KADAR GİTTİ

Hatta kadının yanına yaklaşanlardan biri, olayı daha da ileri götürüp kadının sırtına doğru elini attı. Televizyon kanalındaki görüntülere göre bazı erkeklerin kadının fotoğrafını çekmeye dahi kalkıştığı kaydedildi.

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Lima, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Plaja giden genç kadın üstünü çıkarıp sosyal deney yapınca erkeklerin tacizine uğradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Plaja giden genç kadın üstünü çıkarıp sosyal deney yapınca erkeklerin tacizine uğradı - Son Dakika
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