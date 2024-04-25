Ermenistan Başbakanı Paşinyan: 1915 travmasını atlatmalıyız

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1915 olaylarına ilişkin son yaptığı açıklamasında sözde "soykırım" yerine "büyük felaket" ve "kırım" ifadelerini tercih eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ezber bozan tavrını devam ettirdi.

PAŞİNYAN'DAN ERMENİSTAN HALKINA ÇAĞRI: 1915 TRAVMASINI AŞIN

Açıklamasında Paşinyan, sözde "soykırım" iddiaları karşısında "Yakınmayı bırakmalıyız" mesajı verdi. Paşinyan, Ermeni halkına 1915 travmasını aşmaları ve "kayıp vatana" özlem duymayı bırakmaları çağrısında bulundu.

Sözlerini sürdüren Paşinyan, "Belki de 'soykırım' travmasını bir miras ve gelenek olarak yeniden yaşamamızın, yeni şoklar yaşamamızın bir nedeni de budur" dedi.

PAŞİNYAN'IN SÖZLERİ ERMENİSTAN'DA OLAY OLDU

Bu sözler, Ermenistan kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Nikol Paşinyan'ın, Erivan- Ankara yakınlaşmasının bir parçası olarak, " Türkiye'nin 1915 olaylarını inkar etmesine yardım ettiği" öne sürüldü. Başbakan Paşinyan'ın sözlerine ilişkin "alışılmışın dışında ifadeler" tanımlaması yapıldı.

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz gün 1915 olaylarını bir kez daha sözde "soykırım" şeklinde nitelendirmişti.