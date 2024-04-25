Korhan Berzeg'i arama çalışmalarına bugünlük ara verildi - Son Dakika
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Korhan Berzeg'i arama çalışmalarına bugünlük ara verildi

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde kayıp Ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu iddia edilen kemiklerin bulunmasının ardından yürütülen çalışmalar bugünlük ara verildi. Berzeg'in ailesi ise konuşmak istemedi. Dere yatağında bulunan kemiklerin incelenmesi ve DNA eşleşmesi için çalışmalar devam ediyor.

25.04.2024 19:15
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Korhan Berzeg'i arama çalışmalarına bugünlük ara verildi

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde kayıp Ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu iddia edilen kemiklerin bulunmasının ardından yürütülen çalışmalar bugünlük ara verildi. Köye gelen Berzeg'in ailesi ise konuşmak istemedi.

Sabah saatlerinde kadavra köpekleri tarafından ormanlık alanda arama çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, farklı bir ize rastlamadı. Dün, ünlü ekonomiste ait olduğu düşünülen dere yatağında bulunan kemikler ise ileri teşhis için İstanbul Adli Tıb Kurumu'da incelenmeye devam ediyor.

Dere yatağında bulunan kemiklerden alınan DNA örnekleri, Berzeg'in İngiltere'de yaşadığı öğrenilen kızı Nisa Berzeg'ten alınacak DNA örnekleri ile karşılaştırılacak. Dün öğle saatlerinde Türkiye'ye gelen Nisa Berzeg, DNA eşleşmesi için kan örnekleri verdi. Öte yandan Berzeg'in diğer kızı Sibel Berzeg'in de Amerika'da yaşadığı ve haberi alır almaz Türkiye'ye gelmek için yola çıktığı öğrenildi.

Berzeg'in yaşadığı köyde sessizlik hakim olurken, Berzeg'in ailesi röportaj vermek istemedi. Jandarmanın Korhan Berzeg'e ait iz arama çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Korhan Berzeg, Balıkesir, Ekonomi, Gönen, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Korhan Berzeg'i arama çalışmalarına bugünlük ara verildi - Son Dakika

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