Yeniden Refah'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fatih Erbakan'ı çaya davet etmemesine fotoğraflı gönderme - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yeniden Refah'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fatih Erbakan'ı çaya davet etmemesine fotoğraflı gönderme

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki 23 Nisan Resepsiyonu'nda siyasi parti liderleriyle yaptığı çay sohbetine Fatih Erbakan'ı davet etmemesinin ardından Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Güner "Tarih tekerrürden ibarettir" notuyla, Alparslan Türkeş, Turgut Özal ve Bülent Ecevit'in konuştuğu, Necmettin Erbakan'ın ise gruptan uzakta durduğu bir fotoğrafı paylaştı.

25.04.2024 22:00  Güncelleme: 22:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 23 Nisan Resepsiyonu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, siyasi parti liderleriyle yaptığı çay sohbetine, Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı davet etmemesi üzerine partiden fotoğraflı bir gönderme geldi.

Yeniden Refah'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fatih Erbakan'ı çaya davet etmemesine fotoğraflı gönderme

FATİH ERBAKAN ÇAYA DAVET EDİLMEDİ

23 Nisan dolayısıyla TBMM'de düzenlenen resepsiyona katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Mermerli Salon'a geçerek çaya davet ettiği parti liderleriyle sohbet etti. Salonda, resepsiyonda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DSP lideri Önder Aksakal, HÜDA Par lideri Zekeriya Yapıcıoğlu bulunurken YRP lideri Fatih Erbakan'ın olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Yeniden Refah'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fatih Erbakan'ı çaya davet etmemesine fotoğraflı gönderme

YRP'DEN HÜKÜMETE NECMETTİN ERBAKAN'LI GÖNDERME

Erbakan'ın çaya davet edilmemesine YRP Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner'den dikkat çeken bir yanıt geldi. Güner, sosyal medya hesabından Turgut Özal, Alparslan Türkeş ve Bülent Ecevit'in sohbet ettiği, Necmettin Erbakan'ın ise gruptan uzakta kenarda durduğu bir fotoğrafı paylaştı.

Yeniden Refah'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fatih Erbakan'ı çaya davet etmemesine fotoğraflı gönderme

"TARİH TEKERRÜRDEN İBARETTİR"

Yeniden Refahlı Güner, hükümete göndermede bulunduğu fotoğrafa "Tarih tekerrürden ibarettir. Çay koy Keçeli, Yeniden başlıyoruz." notunu düştü.

Yeniden Refah\'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Fatih Erbakan\'ı çaya davet etmemesine fotoğraflı gönderme
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

Yeniden Refah Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Necmettin Erbakan, Alparslan Türkeş, Fatih Erbakan, Bülent Ecevit, Turgut Özal, Melih Güner, 23 Nisan, Türkiye, Gençlik, Çay, Gündem, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeniden Refah'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fatih Erbakan'ı çaya davet etmemesine fotoğraflı gönderme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:01 Yeniden Refah’tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fatih Erbakan’ı çaya davet etmemesine fotoğraflı gönderme Yeniden Refah'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fatih Erbakan'ı çaya davet etmemesine fotoğraflı gönderme
21:16 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye Sahalara Döndü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye Sahalara Döndü
20:45 Ermenistan Başbakanı Paşinyan: 1915 travmasını atlatmalıyız Ermenistan Başbakanı Paşinyan: 1915 travmasını atlatmalıyız
20:30 Çanakkale Boğazı’nda kuru yük gemisinde yangın Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisinde yangın
19:40 ABD’de Gazze protestoları ülkenin dört bir yanındaki üniversitelere yayıldı: 400’den fazla gözaltı var ABD'de Gazze protestoları ülkenin dört bir yanındaki üniversitelere yayıldı: 400'den fazla gözaltı var
21:46 Öğrenci velisinden kadın öğretmene yumruklu saldırı Öğrenci velisinden kadın öğretmene yumruklu saldırı
19:15 Arama çalışmalarına ara verildi Yaklaşık 1 yıldır kayıp olan ekonomistin ailesinden DNA örneği alındı Arama çalışmalarına ara verildi! Yaklaşık 1 yıldır kayıp olan ekonomistin ailesinden DNA örneği alındı
18:59 Konya’nın Doğanhisar ilçesinde, Yeniden Refahlı belediye başkanı partisinden istifa etti Konya'nın Doğanhisar ilçesinde, Yeniden Refahlı belediye başkanı partisinden istifa etti
17:39 Boşanma aşamasındaki şahsın cesedi doğal gaz borusuna asılı halde bulundu Boşanma aşamasındaki şahsın cesedi doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
17:36 Mahkemede Banu Parlak’la yüzleşen Dilan Polat, hakimin kararını duyunca sinir krizi geçirdi Mahkemede Banu Parlak'la yüzleşen Dilan Polat, hakimin kararını duyunca sinir krizi geçirdi
17:33 Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler kapıda Cezası 10 katına çıkıyor Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler kapıda! Cezası 10 katına çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 22:41:13. #1.11#
SON DAKİKA: Yeniden Refah'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fatih Erbakan'ı çaya davet etmemesine fotoğraflı gönderme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement