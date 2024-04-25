Yeniden Refah\'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Fatih Erbakan\'ı çaya davet etmemesine fotoğraflı gönderme

Politika

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 23 Nisan Resepsiyonu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, siyasi parti liderleriyle yaptığı çay sohbetine, Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı davet etmemesi üzerine partiden fotoğraflı bir gönderme geldi.

FATİH ERBAKAN ÇAYA DAVET EDİLMEDİ

23 Nisan dolayısıyla TBMM'de düzenlenen resepsiyona katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Mermerli Salon'a geçerek çaya davet ettiği parti liderleriyle sohbet etti. Salonda, resepsiyonda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DSP lideri Önder Aksakal, HÜDA Par lideri Zekeriya Yapıcıoğlu bulunurken YRP lideri Fatih Erbakan'ın olmaması dikkatlerden kaçmadı.

YRP'DEN HÜKÜMETE NECMETTİN ERBAKAN'LI GÖNDERME

Erbakan'ın çaya davet edilmemesine YRP Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner'den dikkat çeken bir yanıt geldi. Güner, sosyal medya hesabından Turgut Özal, Alparslan Türkeş ve Bülent Ecevit'in sohbet ettiği, Necmettin Erbakan'ın ise gruptan uzakta kenarda durduğu bir fotoğrafı paylaştı.

"TARİH TEKERRÜRDEN İBARETTİR"

Yeniden Refahlı Güner, hükümete göndermede bulunduğu fotoğrafa "Tarih tekerrürden ibarettir. Çay koy Keçeli, Yeniden başlıyoruz." notunu düştü.