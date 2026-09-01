Polonya'da ilkokullarda cep telefonu kullanımı yasaklandı, acil durumlara istisna tanındı - Son Dakika
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Polonya'da ilkokullarda cep telefonu kullanımı yasaklandı, acil durumlara istisna tanındı

Polonya\'da ilkokullarda cep telefonu kullanımı yasaklandı, acil durumlara istisna tanındı
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Polonya'da yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte ülke genelindeki ilkokullarda öğrencilerin dersler, teneffüsler ve diğer okul faaliyetleri sırasında cep telefonu ve benzeri elektronik cihazları kullanması yasaklandı. Düzenlemede, eğitim amaçlı kullanım, acil durumlarda ebeveynlerle iletişim ve sağlık veya özel ihtiyaç durumları için istisnalar öngörüldü.

POLONYA'da yeni düzenlemeyle ilkokullarda telefon kullanımının yasaklandığı bildirildi.

Polonya basını, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla ülke genelindeki ilkokul öğrencilerinin dersler, teneffüsler ve diğer okul faaliyetleri sırasında telefon ile benzeri elektronik cihazları kullanmasına izin verilmeyeceğini duyurdu. Düzenlemede, telefonların eğitim amacıyla kullanılması, acil durumlarda ebeveynlerle iletişim kurulması, sağlık veya yaşam açısından doğrudan tehdit oluşturan durumlar ile bazı sağlık veya özel ihtiyaç durumları için istisnalar yer aldığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Teknoloji, Polonya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Polonya'da ilkokullarda cep telefonu kullanımı yasaklandı, acil durumlara istisna tanındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polonya'da ilkokullarda cep telefonu kullanımı yasaklandı, acil durumlara istisna tanındı - Son Dakika
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