Prens Andrew ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı

ABD'de yayımlanan yeni Epstein belgeleri, Prens Andrew ve Jeffrey Epstein hakkında son derece ağır iddiaları yeniden gündeme taşıdı. Belgelerde yer alan ifadelere göre, kimliği açıklanmayan bir egzotik dansçı, 2006 yılında Epstein'ın Florida'daki evinde yaşananlar nedeniyle cinsel istismara uğradığını öne sürdü.

Kadının avukatının anlatımına göre, genç kadın yakındaki bir striptiz kulübünden Epstein'ın Palm Beach'teki malikanesine götürüldü. Burada önce dans etmesi istendi. Ardından Epstein tarafından üst kattaki bir yatak odasına çıkarılarak dönemin Prensi Andrew ile tanıştırıldı.

Kadın, yalnızca dans etmek için çağrıldığını, ancak kısa süre sonra kendisinden üçlü seks talep edildiğini iddia etti. Avukatının aktardığına göre, kadın bu talebi kabul etmek istemediğini açıkça dile getirdi. Buna rağmen Epstein ve Andrew'un baskısıyla "çeşitli cinsel eylemlere zorlandığını" ileri sürdü.

İddialara göre Epstein, dans karşılığında 10 bin dolar ödeyeceğini söyledi ancak bu paranın yalnızca küçük bir bölümünü verdi. Kadın, daha sonra Epstein'ın verdiği sözü tutmadığını belirterek 250 bin dolar talep etti.

Belgelerde, Prens Andrew'un bu kadınla ilgili olarak doğrudan suçlandığına dair açık bir ifade yer almıyor. Andrew ise Epstein ile ilişkisine dair tüm suçlamaları bugüne kadar kesin bir dille reddetti.

Skandal bununla da sınırlı değil. Polis, Epstein'ın ikinci bir mağdurunun da "Prens Andrew ile cinsel ilişki için İngiltere'ye getirildiği" iddiasını araştırıyor. Söz konusu kadın, 2010 yılında Epstein tarafından Royal Lodge'a gönderildiğini, burada Andrew ile bir gece geçirdiğini ve ertesi gün Buckingham Sarayı'na götürüldüğünü öne sürdü.

Bu iddia, bir Epstein mağdurunun ilk kez bir kraliyet mülkünde cinsel ilişki yaşandığını ileri sürmesi açısından büyük yankı uyandırdı. Daha önce Virginia Giuffre de benzer şekilde Epstein tarafından Andrew'a yönlendirildiğini söylemişti.

Thames Valley Polisi, Windsor'daki bir kraliyet mülküne cinsel amaçla bir kadının götürüldüğüne dair iddiaların farkında olduklarını ve konunun incelendiğini açıkladı. Ancak şu ana kadar resmi bir suç duyurusunun yapılmadığı belirtildi.

ABD'li avukat Brad Edwards ise Epstein'ın ağına düşen başka kadınların da yakında konuşabileceğini söyledi. Edwards, en az bir kadının doğrudan Epstein tarafından Prens Andrew'a gönderildiğini iddia etti.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Prens Andrew'un Epstein dosyalarının yayımlanmasının ardından Royal Lodge'dan gece yarısı sessizce ayrıldığı ve kamuoyundan uzak bir hayata geçtiği ortaya çıktı. Kral Charles'ın artan iddialar nedeniyle büyük rahatsızlık duyduğu belirtiliyor.

Öte yandan kamuoyuna yansıyan bazı e-postalarda, Andrew'un Epstein'a son derece rahatsız edici ifadeler kullandığı da görüldü. Bu yazışmalar, kraliyet içindeki krizin derinleştiğine işaret ediyor.

Skandal büyürken, Buckingham Sarayı'nın gelişmeleri yakından izlediği ve Prens Andrew'un ABD makamlarına ifade vermesi yönündeki baskının giderek arttığı bildiriliyor.