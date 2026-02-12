Prens William'ı terleten Epstein sorusu! Cevap vermeden kaçtı - Son Dakika
Dünya

Prens William'ı terleten Epstein sorusu! Cevap vermeden kaçtı

Haberin Videosunu İzleyin
Prens William\'ı terleten Epstein sorusu! Cevap vermeden kaçtı
12.02.2026 10:42
Haber Videosu

Jeffrey Epstein davasına ilişkin yankılar sürerken, Prens William'ın Suudi Arabistan ziyareti sırasında konuyla ilgili soruları yanıtsız bırakması kamuoyunda yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve insan kaçakçılığı ağı kurmakla suçlanan ve 2019 yılında tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybeden milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Epstein'ın dünya çapında birçok nüfuzlu isimle bağlantıları olduğuna dair belgeler ve iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.

KAMUOYUNDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Epstein ile İngiliz Kraliyet Ailesi arasındaki ilişki, özellikle York Dükü Prens Andrew üzerinden gündeme gelmişti. Andrew'un 1990'lı yıllardan itibaren Epstein ile arkadaşlık ilişkisi bulunduğu biliniyor. 2019 yılında Virginia Giuffre, Prens Andrew'u Epstein aracılığıyla reşit değilken cinsel ilişkiye zorlanmakla suçlamış, Andrew ise iddiaları reddetmişti.

Aynı yıl verdiği röportaj sonrası yoğun kamuoyu tepkisiyle karşılaşan Prens Andrew, kraliyet görevlerinden çekilmişti. 2022 yılında Andrew ile Giuffre arasında mahkeme dışı bir uzlaşma sağlanmış, ancak Andrew resmi olarak suçlamaları kabul etmemişti.

BASINDA TARTIŞMA YARATTI

Kraliyet ailesinin kurumsal olarak Epstein'ın suç faaliyetlerine dahil olduğuna dair herhangi bir kanıt ortaya konulmuş değil. Tartışmalar daha çok Prens Andrew'un kişisel ilişkisi çerçevesinde şekilleniyor.

Son olarak Galler Prensi William'ın Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Epstein ile ilgili yöneltilen soruları yanıtsız bırakması dikkat çekti. William'ın konuya ilişkin yorum yapmaması, sosyal medyada ve uluslararası basında yeni değerlendirmelere yol açtı.

