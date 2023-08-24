Prigojin'in ölümü akıllara CIA Direktörü William Burns'un sözlerini getirdi! Suikast ihtimaline dikkat çekmişti

Wagner kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de aralarında bulunduğu 10 kişinin dün akşam gerçekleşen uçak kazasında hayatını kaybetmesi gündem yaratırken, 24 Haziran'da Rusya lideri Putin'e karşı darbe girişiminde bulunan Prigojin'in ölümü akıllara CIA Direktörü William Burns'ün suikast iddiasını getirdi.

PRIGOJIN'İN ÖLÜMÜ SONRASI ART ARDA İDDİALAR

24 Haziran'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı isyan başlatan ve askerleriyle birlikte Moskova'ya kadar ilerleyen Wagner kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de içinde bulunduğu uçak dün akşam saatlerinde Rusya'nın Tver kentinde düştü. Prigojin dahil 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklanan kaza sonrası çeşitli iddialar da ortaya atılmaya başladı.

PUTİN TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLDÜ

Bazı kaynaklar Yevgeniy Prigojin'in Putin tarafından öldürüldüğünü öne sürüp, Rus liderin geçmiş yıllarda verdiği "Affetmeyeceğim tek şey ihanet" sözlerini gündeme getirirken, dünya kamuoyunda geniş yankı uyandıran gelişmenin ardından akıllara CIA Direktörü William Burns'ün yaptığı bir açıklama geldi.

CIA DİREKTÖRÜ SUİKAST İHTİMALİNE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Burns, Prigojin'in Putin'e karşı başlattığı isyanın ardından yaptığı değerlendirmede "Prigojin'in başkan Putin tarafından cezalandırılmamasına şaşırdım. Ben Prigojin'in yerinde olsaydım, yemek tadımcımı kovmazdım (Zehirlenme ihtimaline karşı)" ifadelerini kullanmış ve Wagner kurucusuna yönelik olası bir suikast ihtimaline dikkat çekmişti.