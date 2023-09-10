Prigojin'le ilgili olay iddia: Bombayı öğrenince uçağa binmedi, şu anda Margarita Adası'nda yaşıyor - Son Dakika

Prigojin'le ilgili olay iddia: Bombayı öğrenince uçağa binmedi, şu anda Margarita Adası'nda yaşıyor

Son Güncelleme: 10.09.2023 10:40

Geçen ay Rusya'da gerçekleşen uçak kazasında hayatını kaybeden paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeniy Prigojin ile ilgili iddia kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Prigojin'in kaza öncesi uçağa yerleştirilen bombadan haberdar olduğu ve uçağa bu sebeple binmediği iddia edilirken, şu anda Venezuela açıklarındaki Margarita Adası'nda yaşadığı öne sürüldü. Hatırlanacağı üzere Prigojin'in Rusya lideri Putin'e karşı başlattığı isyan nedeniyle öldürüldüğü haberleri servis edilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e başkaldırdıktan kısa bir süre sonra gerçekleşen uçak kazasında hayatını kaybeden paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeniy Prigojin hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Prigojin'in uçağa bomba yerleştirildiğini öğrendiği ve bu sebeple uçağa binmediği iddia edilirken, yaşamına Venezuela açıklarındaki Margarita Adası'nda devam ettiği öne sürüldü.

UÇAK KAZASINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bir dönem Putin'e olan yakınlığıyla tanınan ve Rusya- Ukrayna savaşında önemli bir görev üstlenen Prigojin, geçen aylarda Moskova yönetimine tepki göstermiş ve kısa soluklu bir isyan başlatmıştı. Fakat Belarus'un devreye girmesiyle Prigojin Rusya'dan ayrılıp Belarus'a sığınmıştı. Prigojin 23 Ağustos'ta ise içinde olduğu jetin Moskova yakınlarında düşmesi sonucu ölmüştü.

"MARGARİTA ADASI'NDA YAŞIYOR"

Prigojin'in ölümü ile ilgili tartışmalar dinmek bilmezken bugün yeni bir iddia geldi. Uluslararası ilişkiler uzmanı ve akademisyen olarak tanınan Dr. Valery Solovey, Prigojin'in aslında ölmediğini ve Karayipler'deki bir adada yaşamını sürdürdüğünü söyledi. Solovey, Prigojin'in Venezuela açıklarındaki Margarita Adası'nda yaşadığını iddia etti.

"BOMBAYI ÖĞRENİNCE UÇAĞA BİNMEDİ"

Solovey, uçak kazasından önce Prigojin'in uçaktaki bombayı öğrendiği ve uçağa bu sebeple binmediğini öne sürdü. Solovey, "Putin ve Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolai Patruşev bir oyun yaparak onu ölmüş gibi gösterdi. Prigojin halen hayatta ve durumu iyi" dedi.

Yevgeniy Prigojin, Vladimir Putin, Wagner, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Prigojin'le ilgili olay iddia: Bombayı öğrenince uçağa binmedi, şu anda Margarita Adası'nda yaşıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Prigojin'le ilgili olay iddia: Bombayı öğrenince uçağa binmedi, şu anda Margarita Adası'nda yaşıyor - Son Dakika
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