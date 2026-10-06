Priştine'de UÇK liderleri yasası geçmeyince polisle çatışma çıktı, 12 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Priştine'de UÇK liderleri yasası geçmeyince polisle çatışma çıktı, 12 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Priştine\'de UÇK liderleri yasası geçmeyince polisle çatışma çıktı, 12 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Priştine'de eski UÇK liderlerini yargılayan Lahey merkezli Kosova Özel Daireleri'nin yetkilerini sınırlandıracak yasa değişikliği parlamentoda ikinci oylamaya geçemeyince yüzlerce kişi protesto düzenledi. Göstericilerle polis arasında çıkan çatışmada biri polis 12 kişi yaralandı.

(ANKARA) - Kosova'da eski Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin de aralarında bulunduğu eski Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) liderlerini yargılayan mahkemenin yetkilerini sınırlandıracak yasa değişikliğinin parlamentoda ikinci oylama aşamasına geçememesi üzerine başkent Priştine'de yüzlerce kişi, Lahey merkezli Kosova Özel Daireleri'nin yetkilerinin sınırlandırılması talebiyle protesto düzenledi. Göstericilerle polis arasında çıkan çatışmalarda biri polis 12 kişi yaralandı.

Kosova'nın başkenti Priştine'de, eski UÇK liderlerini yargılayan Lahey merkezli Kosova Özel Daireleri'nin yetkilerini sınırlandırmayı amaçlayan yasal düzenlemenin parlamentodan geçememesi üzerine düzenlenen protestolarda göstericilerle polis arasında çatışma çıktı. Olaylarda biri polis 12 kişi yaralandı.

Yüzlerce kişi, Kosova Parlamentosu'nun önünde dün gece toplandı. Haftalardır devam eden protestolar sırasında bazı göstericilerin meşale ve havai fişek atması üzerine polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Göstericiler Arnavutluk ve UÇK bayrakları taşırken, "Yasa için oy verin" yazılı pankartlar açtı.

Kosova medyasına göre Priştine'deki bir acil yardım merkezinin yöneticisi Naser Syla, olaylarda 1 polis ile 11 sivilin yaralandığını, yaralıların tedavilerinin ardından taburcu edildiğini bildirdi.

THAÇİ KARARININ ARDINDAN PROTESTOLAR

Kosova'daki gerilim, Lahey'deki mahkemenin eski Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ile üç eski UÇK komutanını, 1998-1999 Kosova Savaşı sırasında işlenen savaş suçlarından mahkum etmesinin ardından yükseldi. Eski 4 UÇK liderine 13 ila 25 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. Kosova Parlamentosu eylül sonunda kararları oy birliğiyle kınarken, ülkede 20 günü aşkın süredir kararlara karşı protestolar düzenleniyor.

Ana muhalefetteki Kosova Demokratik Partisi (PDK), bunun üzerine Kosova Özel Daireleri'nin yetkilerini sınırlandıracak yasa değişikliği önerdi. Düzenleme, mahkemenin verebileceği azami hapis cezasının 15 yılla sınırlandırılmasını, kararlara Kosova Yüksek Mahkemesi nezdinde itiraz edilebilmesini ve hükümlülerin cezalarını Kosova'da çekebilmesini öngörüyor.

Parlamentoda dün düzenlemeye ilişkin ilk oylamanın ardından teklifin ikinci aşamaya geçmemesi üzerine göstericiler sokaklara çıktı. Protestocular, milletvekillerinin düzenlemeyi ilerletmeden ayrılmasını engellemek amacıyla hükümet binalarının çıkışlarını kapattı.

Kaynak: ANKA
PriştinePolitikaKosovaPolisDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında “pişmanlık“ sürprizi Yüzde 90’ı geri adım attı Fon soruşturmasında "pişmanlık" sürprizi! Yüzde 90'ı geri adım attı
A Milli Takım’da tarihi düşüş Tam 38 yıl sonra kabusu yaşadık A Milli Takım'da tarihi düşüş! Tam 38 yıl sonra kabusu yaşadık
Sedat Peker’e canlı yayında hakaret etmişti Silahlı saldırıya uğradı Sedat Peker'e canlı yayında hakaret etmişti! Silahlı saldırıya uğradı
Fon krizinin en büyük rakamı Fatma Betül Sayan’ı 10’a katladı ama firari Fon krizinin en büyük rakamı! Fatma Betül Sayan'ı 10'a katladı ama firari
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
Türkler o ülkeyi terk etmeye başladı Evlerini satışa çıkarıyorlar Türkler o ülkeyi terk etmeye başladı! Evlerini satışa çıkarıyorlar
11:12
Bahçeli: TBMM’de seçimin 2028’de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
Bahçeli: TBMM'de seçimin 2028'de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
11:09
Fenerbahçe için bomba Mbappe iddiası Menajerler önerdi
Fenerbahçe için bomba Mbappe iddiası! Menajerler önerdi
11:00
300 kilo olunca spora başladı Son halini görenler tanıyamıyor
300 kilo olunca spora başladı! Son halini görenler tanıyamıyor
10:16
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
09:28
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
09:11
Fon krizinin en büyük rakamı Fatma Betül Sayan’ı 10’a katladı ama firari
Fon krizinin en büyük rakamı! Fatma Betül Sayan'ı 10'a katladı ama firari
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 11:18:29. #7.12#
SON DAKİKA: Priştine'de UÇK liderleri yasası geçmeyince polisle çatışma çıktı, 12 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei