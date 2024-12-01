Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger: 1 milyon yeni sığınmacı Türkiye\'ye gelebilir

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Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, Haberler.com'da yayınlanan programın moderatörü Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu.

Suriye'de Esad rejimi karşıtı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) adlı örgüt Halep ve İdlib'i ele geçirdi. Muhalif gruplar Hama'ya ulaşırken Türkiye'nin terör örgütü olarak kabul ettiği ve PKK'nın Suriye uzantısı olarak adlandırdığı YPG'de çatışmalara dahil oldu. Ülger, Türkiye'nin güney sınırında yaşanan yoğun çatışmaların arka planını yorumladı.

"TÜRKİYE SÜRPRİZ BİR HAREKAT YAPABİLİR"

Terör unsurlarının etki alanını genişletme ihtimaline karşı Türkiye'nin müdahale edeceğini söyleyen Ülger, "Ben 20 Ocak'ta yeni ABD Başkanı Trump'ın görevi üstlenmesi öncesinde Türkiye'nin en uygun ortam ve konjonktürü yakaladığında sınır ötesi harekat yapacağına ve tampon bölge takviyesini gerçekleştireceğine inanıyorum. Yani bu konuda Türkiye her an sürpriz bir harekat yapabilir."

"İDLİB'DEN 1 MİLYONA YAKIN SIĞINMACI TÜRKİYE'YE GELEBİLİR"

Ülger, Türkiye'nin, bölgede bir uzlaşı sağlanmasını ve Türkiye'deki sığınmacıların bir kısmının geri dönmesini sağlamaya çalıştığını ifade etti. Ülger, rejimin, Rusya'nın desteğiyle İdlib'e yönelik beklentilerin üstünde bir saldırı ortaya koyması halinde, Türkiye'nin harekete geçmesinin söz konusu olacağını söyledi.

"İdlib'de şu an itibarıyla bu direniş örgütleri var fakat 4 milyon civarı bir sivil nüfus da var." diyen Ülger, "Bu nüfus, İdlib merkez ve taşralarına sıkışmış vaziyette. Bunlara yönelik topyekün saldırı olursa direnişçiler de bu saldırılara karşı kendileri mukavemet gösterecektir. Bundan mütevellit, Türkiye'ye 1 milyona yakın bir rakam, belki daha fazla bir sığınmacı akını olacak." ifadelerini kullandı.