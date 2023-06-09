Vladimir Putin: Belarus'a nükleer silah konuşlandıracağız

Belarus lideri Lukaşenko'nun basın servisine yakın olduğu bilinen Telegram kanalı Pul Pervovo, devlet başkanının Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü bilgisini geçti.

PUTİN NÜKLEER SİLAH İÇİN TARİH VERDİ

Putin görüşmede, "Hazırlıklarımızı 7-8 Temmuz'da tamamlayarak Belarus'a taktik nükleer silah konuşlandıracağız" ifadelerini kullandı.

ZİRVE SOÇİ'DEKİ RESMİ KONUTUNDA GERÇEKLEŞTİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da daha önce görüşmenin Putin'in Soçi'deki resmi konutu Boçarov Ruçey'de gerçekleşeceğini söylemişti.