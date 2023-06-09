Vladimir Putin: Belarus'a nükleer silah konuşlandıracağız

Belarus lideri Lukaşenko'nun basın servisine yakın olduğu bilinen Telegram kanalı Pul Pervovo, devlet başkanının Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü bilgisini geçti.
Putin görüşmede, "Hazırlıklarımızı 7-8 Temmuz'da tamamlayarak Belarus'a taktik nükleer silah konuşlandıracağız" ifadelerini kullandı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da daha önce görüşmenin Putin'in Soçi'deki resmi konutu Boçarov Ruçey'de gerçekleşeceğini söylemişti.
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