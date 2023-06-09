Vladimir Putin: Belarus'a nükleer silah konuşlandıracağız - Son Dakika
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Vladimir Putin: Belarus'a nükleer silah konuşlandıracağız

09.06.2023 16:01

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldi. Putin görüşmede, "Hazırlıklarımızı 7-8 Temmuz'da tamamlayarak Belarus'a taktik nükleer silah konuşlandıracağız" şeklinde konuştu.

Belarus lideri Lukaşenko'nun basın servisine yakın olduğu bilinen Telegram kanalı Pul Pervovo, devlet başkanının Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü bilgisini geçti.

Putin: 7-8 Temmuz'da hazırlıkları tamamlayıp Belarus'a nükleer silah konuşlandıracağız

PUTİN NÜKLEER SİLAH İÇİN TARİH VERDİ

Putin görüşmede, "Hazırlıklarımızı 7-8 Temmuz'da tamamlayarak Belarus'a taktik nükleer silah konuşlandıracağız" ifadelerini kullandı.

Putin: 7-8 Temmuz'da hazırlıkları tamamlayıp Belarus'a nükleer silah konuşlandıracağız

ZİRVE SOÇİ'DEKİ RESMİ KONUTUNDA GERÇEKLEŞTİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da daha önce görüşmenin Putin'in Soçi'deki resmi konutu Boçarov Ruçey'de gerçekleşeceğini söylemişti.

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Son Dakika Dünya Vladimir Putin: Belarus'a nükleer silah konuşlandıracağız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vladimir Putin: Belarus'a nükleer silah konuşlandıracağız - Son Dakika
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