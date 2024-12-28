Putin\'den Aliyev\'e 38 kişinin öldüğü uçak kazası için telefon: Özür diliyoruz

Dünya

Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız

Kazakistan'daki yolcu uçağı kazasının yankıları sürüyor. Bakü- Grozni seferini yapan Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta düşmüştü. AZAL, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı. Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti. Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.

PUTIN, KAZA İÇİN ÖZÜR DİLEDİ

Kazanın ardından Rusya Devlet Başkanı Putin, Aliyev'i arayarak taziyelerini iletmişti. Putin'den dikkat çeken bir hamle daha geldi. Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Putin, olay Rus hava sahasında gerçekleştiği için özür diledi.

PUTIN'DEN "UKRAYNA İHA'LARI SALDIRDI" İDDİASI

Putin, uçak Grozni'ye iniş yapmaya çalışırken Ukrayna İHA'larının Rusya'ya saldırdığını, uçağın inişi sırasında Rus hava savunmasının aktif olduğunu söyledi.

KREMLIN: AZERBAYCAN'A DESTEK VERMEYE HAZIRIZ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Aktau'daki uçak kazası ve gündemdeki çeşitli konulara ilişkin başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) Genel Müdürü Dmitriy Yadrov'un, kazaya ilişkin açıklamalarda bulunduğunu anımsatan Peskov, "Yadrov, Rusya'nın, kazanın nedenlerini araştırmada hem Kazakistan'a hem de Azerbaycan'a tam destek sağlayacağını söyledi. Rusya'nın buna hazır olduğu ifade edilmiştir." dedi.

Peskov, soruşturmanın sonucunu beklediklerine işaret ederek "Kremlin'in bu konuda bir şey söylemesi uygun olmayacaktır. Sizden Yadrov'un açıklamalarına odaklanmanızı rica ediyorum." diye konuştu. Ukrayna'da devam eden savaşa ilişkin de konuşan Peskov, gelecek ay başlarında bu konuda planlanan temasların olmadığını ifade etti.