Putin'den Aliyev'e 38 kişinin öldüğü uçak kazası için telefon: Özür diliyoruz - Son Dakika
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Dünya

Putin'den Aliyev'e 38 kişinin öldüğü uçak kazası için telefon: Özür diliyoruz

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Bakü-Grozni seferini yapan Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağı düşmüş, kazada 38 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi de kurtulmuştu. Rus füzesinin uçağı vurması nedeniyle kazanın meydana geldiği iddia edilmişti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i arayarak uçak kazası Rus hava sahasında gerçekleştiği için özür diledi.

28.12.2024 15:45  Güncelleme: 16:00
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Kazakistan'daki yolcu uçağı kazasının yankıları sürüyor. Bakü- Grozni seferini yapan Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta düşmüştü. AZAL, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı. Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti. Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.

PUTIN, KAZA İÇİN ÖZÜR DİLEDİ

Kazanın ardından Rusya Devlet Başkanı Putin, Aliyev'i arayarak taziyelerini iletmişti. Putin'den dikkat çeken bir hamle daha geldi. Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Putin, olay Rus hava sahasında gerçekleştiği için özür diledi.

Putin'den Aliyev'e 38 kişinin öldüğü uçak kazası için telefon: Özür diliyoruz

PUTIN'DEN "UKRAYNA İHA'LARI SALDIRDI" İDDİASI

Putin, uçak Grozni'ye iniş yapmaya çalışırken Ukrayna İHA'larının Rusya'ya saldırdığını, uçağın inişi sırasında Rus hava savunmasının aktif olduğunu söyledi.

KREMLIN: AZERBAYCAN'A DESTEK VERMEYE HAZIRIZ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Aktau'daki uçak kazası ve gündemdeki çeşitli konulara ilişkin başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) Genel Müdürü Dmitriy Yadrov'un, kazaya ilişkin açıklamalarda bulunduğunu anımsatan Peskov, "Yadrov, Rusya'nın, kazanın nedenlerini araştırmada hem Kazakistan'a hem de Azerbaycan'a tam destek sağlayacağını söyledi. Rusya'nın buna hazır olduğu ifade edilmiştir." dedi.

Putin'den Aliyev'e 38 kişinin öldüğü uçak kazası için telefon: Özür diliyoruz

Peskov, soruşturmanın sonucunu beklediklerine işaret ederek "Kremlin'in bu konuda bir şey söylemesi uygun olmayacaktır. Sizden Yadrov'un açıklamalarına odaklanmanızı rica ediyorum." diye konuştu. Ukrayna'da devam eden savaşa ilişkin de konuşan Peskov, gelecek ay başlarında bu konuda planlanan temasların olmadığını ifade etti.

Putin\'den Aliyev\'e 38 kişinin öldüğü uçak kazası için telefon: Özür diliyoruz

Azerbaycan, Grozni, Güncel, Dünya, Rusya, Bakü, Son Dakika

Son Dakika Dünya Putin'den Aliyev'e 38 kişinin öldüğü uçak kazası için telefon: Özür diliyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • ferhat eser:
    azerbeycan moskovadan kesinlikle toprak istemeli özürle kapanacak bir konu değil bu toprak vereceksiniz 18 122 Yanıtla
    Sinan Udil:
    Eflak ve Boğdan'ı da vermeli 2 0
    Gökhan Ülkü:
    ?? Kafaya bak.. Kusurlu çıkarsa yapılabilecek şey ölenlerin ailelerine tazminat ödenmesidir.. 1 0
    Sabri Tokyay:
    yaw bı işine bak Rusya seni yutar sicmaz 0 0
  • Ömer Akçay:
    Ne özrü lan geri getirebilecek misin bu insanları..gerideki kalan ailerine yüklü miktarda tazminat vermesi lazım 105 8 Yanıtla
    ufuk yılmaz deniz:
    tazminatı verince geri gelecekler o zaman ?? 0 0
  • Johny Guitar:
    bu kadar basit mi 76 1 Yanıtla
  • Mirac Gülaç:
    bı lanet olası özür dilemekte sanki gideni geri getiriyor. özür diliyorlar, kınıyoruz diyorlar ne hlta yarıyorsa 65 1 Yanıtla
  • Normandia:
    Bir sürü bahane bulabilir, suçu ona buna da atabilirdi.Bi hata yapılmış çıkmış özür dilemiş işte.Varmı dünyada böyle bir başka lider? Neyse onu söylüyor yan çizmiyor. 34 16 Yanıtla
    O bir Karşıyakalı:
    senide zikmeli 1 0
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