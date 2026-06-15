Putin\'den Şi Cinping\'e Doğum Günü Mesajı

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çinli mevkidaşı Şi Cinping'in doğum gününü kutladı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e doğum günü dolayısıyla telgraf gönderdi. Putin, telgrafında, Şi liderliğindeki Çin'in, ekonomi, bilim ile teknoloji alanlarında büyük başarılara imza attığını ve uluslararası alandaki konumunu güçlendirdiğini belirtti.

Rusya ile Çin arasında sağlanan anlaşmaların, kapsamlı ortaklık ve stratejik iş birliği için büyük öneme sahip olduğunu kaydeden Putin, "Halklarımızın yararı için adil ve demokratik çok kutuplu dünya düzeninin inşa edilmesi amacıyla yapıcı diyaloğumuzu ve ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.