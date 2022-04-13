Putin'e yakınlığıyla bilinen Medvedçuk ile ilgili Ukrayna'dan çarpıcı iddia: FSB, Transdinyester üzerinden Moskova'ya götürmeyi planlamış - Son Dakika
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Putin'e yakınlığıyla bilinen Medvedçuk ile ilgili Ukrayna'dan çarpıcı iddia: FSB, Transdinyester üzerinden Moskova'ya götürmeyi planlamış

13.04.2022 22:56

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı İvan Bakanov, Ukrayna'dan ulusal bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Putin'e yakınlığıyla tanınan ve bugün gözaltına alınan ana muhalefet partisi lideri Viktor Medvedçuk'u Moldova'da Rus yanlısı ayrılıkçıların yönetimindeki Transdinyester bölgesi üzerinden Moskova'ya götürmeyi planladığını bildirdi.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı İvan Bakanov, Ukrayna'dan ulusal bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen ve dün gözaltına alınan ana muhalefet partisi lideri Viktor Medvedçuk'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

"TRANSDİNYESTER ÜZERİNDEN MOSKOVA'YA GÖTÜRÜLECEKTİ"

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) Medvedçuk'u Transdinyester bölgesi üzerinden Moskova'ya götürmeyi planladığını kaydederek, "Biz sadece Medvedçuk ile karşı karşıya değildik. Karşı tarafta Putin'in yakınını yurt dışına götürmeyi amaçlayan, adı FSB olan çok güçlü bir düşman vardı." dedi.

YALAN BİLGİLER YAYMIŞ

Bakanov, FSB'nin bu planı hayata geçirmek için Ukrayna'daki suç çeteleri liderleri ile kolluk kuvvetlerin yozlaşmış yetkililerini de kullanmaya çalıştığını dile getirerek, FSB'nin bu planı gizlemek için yanlış bilgiler yaydığını ve böylece Ukrayna güvenlik birimlerini yanlış yöne yönlendirmek istediğini aktardı.

GÖTÜRÜLMEK ÜZERYKEN YAKALANDI

Medvedçuk'un bir Ukrayna askeri gibi yine Ukrayna emniyet görevlilerinin refakatinde Ukrayna sınırına kadar getirilmesi ve oradan ise bir tekneye bindirilerek diğer bir ülkeye götürülmesinin planlandığını vurgulayan Bakanov, Medvedçuk'un götürülmek üzere yoldayken SBU tarafından düzenlenen bir operasyonla yakalandığını belirtti.

Bakanov, Medvedçuk'un mahkemeye çıkarılacağını ve adil şekilde yargılanacağını sözlerine ekledi.

ZELENSKİ'DEN TEKLİF

Putin'e yakınlığıyla tanınan, ana muhalefet Yaşam İçin Muhalefet Platformu lideri Viktor Medvedçuk, bugün gözaltına alınmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de Medvedçuk'u Rusların esir tuttuğu Ukraynalılarla değiştirmeyi önermişti.

PUTİN'İN KIZININ VAFTİZ BABASI İDDİASI

Ukrayna'nın en büyük ikinci partisi olarak bilinen Yaşam İçin Muhalefet Platformu'nun lideri olarak tanınan Medvedçuk, Mayıs 2021'de devlete ihanet şüphesiyle ev hapsi cezası almıştı. Ülkedeki savaşın başlamasının ardından ev hapsinden kaçtığı iddia edilen Medvedçuk'un aynı zamanda Putin'in kızının vaftiz babası olduğu da öne sürülüyor.

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Vladimir Putin, Transdinyester, Moskova, Ukrayna, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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