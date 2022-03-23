Putin'in özel danışmanı Chubais istifa etti, Rus medyası eşiyle Türkiye'de olduğunu yazdı - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Putin'in özel danışmanı Chubais istifa etti, Rus medyası eşiyle Türkiye'de olduğunu yazdı

23.03.2022 19:45
Putin'in özel danışmanı Chubais istifa etti, Rus medyası eşiyle Türkiye'de olduğunu yazdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sürdürülebilir Kalkınma Özel Temsilcisi Anatoly Chubais, istifa etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sürdürülebilir Kalkınma Özel Temsilcisi Anatoly Chubais, istifa etti. Chubais istifasının nedenini açıklamadı ancak istifa kararını Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepki olarak aldığı düşünülüyor.

Chubais'e yakın bir kaynak, eski özel temsilcinin Rusya'yı terk ettiğini ve ülkesine geri dönme niyeti olmadığını söyledi.

Rus basını Chubais'in eşiyle birlikte Türkiye'de olduğunu yazdı.

Kommersant gazetesi, Chubais'in İstanbul'da çekildiğini bildirdiği fotoğrafını paylaştı.

Chubais, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası istifa eden ilk üst düzey yetkili oldu.

Rusya'dan ise henüz Chubais'in istifasıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Boris Nemtsov'un fotoğrafını paylaşmıştı

İktisatçı olan ve eski Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in yönetiminde de görev yapan Chubais, Rusya'da yaklaşık 30 yıl önce yapılan özelleştirmelerin mimarıydı.

Chubais, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasının ardından Facebook hesabından 2015'te öldürülen Rus muhalif lideri Boris Nemtsov'un fotoğrafını paylaşmıştı. Bu paylaşım, savaş karşıtı bir protesto olarak algılanmıştı.

Rusya'da, son dönemde Ukrayna'daki savaşı eleştirenlere yönelik baskılar arttı.

"Sahte haber yaymayı suç sayan" bir kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Rusya'da birçok haber kanalı kapatıldı.

Gazeteci Alexander Nevzorov hakkında ise sosyal medyada Rus birliklerinin Ukrayna'nın Mariupol kentinde bir hastaneye düzenlediği saldırılar ile ilgili yaptığı paylaşımlar yüzünden soruşturma açıldı.

YORUMLAR
500
Putin'in Özel Temsilcisi Chubais istifa etti Putin'in Özel Temsilcisi Chubais istifa etti Putin'in Özel Temsilcisi Çubays'ın istifa ettiği bildirildi Putin'in Özel Temsilcisi Çubays'ın istifa ettiği bildirildi

Vladimir Putin, İstifa, Rusya, Rus, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Putin'in özel danışmanı Chubais istifa etti, Rus medyası eşiyle Türkiye'de olduğunu yazdı - Son Dakika

BBC

Son Dakika
19:15 İki kardeş mobil bankacılığın yazılımsal hatasından faydalanıp 16 milyar TL'yi hesaplarına aktardı
19:00 Bilgilerin sızdırıldığı iddiası Putin'i harekete geçirdi! Kızı paylaştı, savunma bakanının da başı yandı
18:14 Hem suçlu hem güçlü! İş arkadaşına cinsel içerikli mesajlar atan öğretmen, kendisini uyaran müdür yardımcısını bıçakladı
18:07 5 aydır aranan dedesinin evine gizlice girdiğini itiraf etti! Müge Anlı sinirden deliye döndü
18:04 Yaptırımlara karşı hamle! Rusya, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için aday oldu
17:54 Arkadaşlarının evinde kaldılar! Ev sahibi kocasının yanında uyuyan kadına cinsel istismarda bulundu
17:50 Bıraktığı intihar notu sonrası her yerde aranan 22 yaşındaki gencin cansız bedeni gölde bulundu
17:46 Toplu taşıma ücretlerine yüzde 50 zam talebi reddedildi! Murat Ongun karara tepki gösterdi: Amaç İBB'yi batırmak
17:24 Twerk yapan genç kadın, dolabın altında kaldı
17:14 Son Dakika: TFF, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesi için başvuru yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 19:52:55. #1.11#
SON DAKİKA: Putin'in özel danışmanı Chubais istifa etti, Rus medyası eşiyle Türkiye'de olduğunu yazdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement