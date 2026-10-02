QIMR araştırması hafif güneş ışığının DNA hasarı ve kanser riski yarattığını gösterdi - Son Dakika
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QIMR araştırması hafif güneş ışığının DNA hasarı ve kanser riski yarattığını gösterdi

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QIMR araştırması hafif güneş ışığının DNA hasarı ve kanser riski yarattığını gösterdi
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Avustralya'daki yeni araştırma, hafif güneş ışığının kızarıklık olmasa da DNA hasarı yaparak kanser riskini tetiklediğini gösterdi. Yaklaşık 60 gönüllüyle yapılan çalışmada belirleyici olanın anlık yakıcılık değil toplam UV dozu olduğu belirlendi.

YENİ bir araştırma, hafif güneş ışığının ciltte kızarıklık yapmasa bile DNA hasarına yol açarak kanser riskini tetiklediğini gösterdi.

Avustralya'daki QIMR Berghofer Tıbbi Araştırma Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen yeni bir dermatoloji araştırması, sabahın erken saatlerinde veya akşamüstü hissedilen hafif güneş ışığının dahi cilt hücrelerinde belirgin DNA hasarına neden olduğunu ortaya koydu.

Bilim insanları, açık ve buğday tenli yaklaşık 60 gönüllünün sırt bölgesini günün farklı saatlerindeki doğal güneş ışığına eşdeğer düşük ve yüksek yoğunluklu ultraviyole radyasyonuna maruz bıraktı. Uygulamanın ardından alınan doku biyopsilerinde, hücrelerin stres altında salgıladığı 'p53' proteini seviyeleri ve doğrudan UV kaynaklı DNA lezyonları analiz edildi.

'CİLTTE KIZARIKLIK OLMAMASI HASAR OLMADIĞI ANLAMINA GELMİYOR'

Laboratuvar incelemelerinde, ciltte herhangi bir güneş yanığı, kızarıklık veya pembeleşme görülmemesine rağmen hücre çekirdeğindeki DNA yapısında ölçülebilir hasar oluştuğu saptandı.

Araştırmacılar, hücresel tahribatı belirleyen temel faktörün güneşin anlık yakıcılığı değil, vücudun maruz kaldığı toplam UV dozu olduğunu belirledi. Öğle saatlerinde kısa sürede alınan yüksek UV miktarı ile günün erken veya geç saatlerinde dışarıda uzun süre kalarak biriken zayıf UV dozunun cilt üzerinde aynı hasar verici birikime yol açtığı vurgulandı.

'GÜNEŞ KREMİ GÜNLÜK RUTİNİN BİR PARÇASI OLMALI'

Çalışmanın eş lideri Prof. David Whiteman, düşük dozlu güneş temasının hemen kansere dönüşmediğini ancak aylar ve yıllar içinde biriken bu fark edilmeyen mikroskobik hasarların hücresel mutasyonları tetikleyerek cilt kanserine zemin hazırladığını ifade etti.

Günün erken saatlerinde güneşin zararsız olduğu yönündeki yerleşik algının hücresel düzeyde gerçeği yansıtmadığına dikkat çeken uzmanlar; güneş kremi kullanımının sadece tatillerde değil, günlük yaşam içindeki kısa süreli dış ortam hareketlerinde de alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini bildirdi.

Kaynak: DHA
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