Acı çığlığa koşan gardiyanlar, manzarayı gördüğünde gülme krizine girdi - Son Dakika
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Acı çığlığa koşan gardiyanlar, manzarayı gördüğünde gülme krizine girdi

21.11.2022 09:02
Acı çığlığa koşan gardiyanlar, manzarayı gördüğünde gülme krizine girdi

Rafael Valadao isimli mahkum, Brezilya'nın merkezindeki Ceres'te hapishaneden kurtulmak için duvarda açtığı delikten kaçmaya çalıştı. Mahkumun çılgın girişimi trajikomik bir şekilde sonuçlandı.

Brezilya'nın merkezindeki Ceres'te hapishanesinde ilginç bir olay yaşandı. 16 yaşındaki mahkum Rafael Valadao ve arkadaşları özgürlüklerine kavuşmak için çılgın bir yola başvurdu.

DELİĞE SIKIŞTI

Duvarda küçük bir delik açan Rafael Valadao ve arkadaşlarının planı suya düştü. Çünkü Rafael Valadao, duvardaki küçük delikten geçemeyecek kadar büyük ve iriyarıydı. Durumdan haberdar olan gardiyanlar olay yerine geldiğinde, Valadao'nun duvara sıkıştığını görünce gülme krizine girdi.

Acı çığlığa koşan gardiyanlar, manzarayı gördüğünde gülme krizine girdi

"ACI ŞEKİLDE BAĞIRDI"

Olay yerine gelen itfaiyeci "Diğer mahkumlar onu itmeye çalıştı ama o duvarda kaldı. Acı içinde bağırmaya başladı ve o sırada gardiyanlar alarma geçti" dedi.

Acı çığlığa koşan gardiyanlar, manzarayı gördüğünde gülme krizine girdi

KAÇAK MAHKUMU ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Valadao'nun yaşadığı aksilik kaçmayı planlayan iki mahkum arkadaşını hapse mahkum etti. Valadao'dan önce kaçan mahkum ise kayıplara karıştı. Yetkililer kayıp mahkumu aramak için çalışma başlattı.

Acı çığlığa koşan gardiyanlar, manzarayı gördüğünde gülme krizine girdi
Acı çığlığa koşan gardiyanlar, manzarayı gördüğünde gülme krizine girdi
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