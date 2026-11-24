Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ras el-Hayme Emirliği'nde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ras el-Hayme Emirliği'ndeki El- Vatan Caddesi'nde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı ve kazada 11 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ve ilgili acil durum ekiplerinin kurtarma çalışmalarını yürüttüğü, bölgede güvenliği sağladığı ve trafik akışını düzenlediği belirtildi.

Olayın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü ve bulguların tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacağı aktarılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dilendi. Bakanlık ayrıca kamuoyuna dikkatli olmaları, bilgileri yalnızca resmi kaynaklardan edinmeleri ve kazaya ilişkin doğrulanmamış bilgi ile söylentileri yaymamaları çağrısında bulundu.