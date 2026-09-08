Renoir Müzesi'ne sabah baskını, 4 tablo çalındı, 2'si bulundu, 2 hırsız kaçtı - Son Dakika
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Renoir Müzesi'ne sabah baskını, 4 tablo çalındı, 2'si bulundu, 2 hırsız kaçtı

Renoir Müzesi\'ne sabah baskını, 4 tablo çalındı, 2\'si bulundu, 2 hırsız kaçtı
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Fransız Rivierası'ndaki Renoir Müzesi'ne sabah düzenlenen baskında hırsızlar 4 tabloyu alıp kaçtı. Polisin kovalamacası sonucu 2 tablo müze bahçesinde bulunurken, hırsızlar diğer 2 tabloyla kayıplara karıştı ve aranıyor.

Fransız Rivierası'ndaki Renoir Müzesi'nden sabah saatlerinde iki tablonun çalındığı açıklandı. Cagnes-sur-Mer Belediye Başkanı Bryan Masson, Facebook sayfasında yaptığı açıklamada, saldırganların sabah saat 06.00'dan kısa bir süre önce müzeye girdiklerini ve dört tabloyu aldıklarını belirtti.Masson, polisin hırsızları fark edip kovaladığını ifade etti.Daha sonra müzenin bahçesinde iki tablo bulundu, ancak hırsızlar diğer iki tabloyla kaçmayı başardı.Masson mesajında, "Renoir Müzesi'ne saldırmak, Cagnes-sur-Mer'in tarihinin ve mirasının bir parçasına saldırmak demek" dedi.İki hırsız aranıyor.Müze, 1960 yılında, ekpresyonist ressam Pierre-Auguste Renoir'ın 1919'da hayatını kaybettiği, Nice yakınlarındaki Cagnes-sur-Mer'de bir tepede bulunan malikanesinde kuruldu. Müzede sergilenen koleksiyonda, sanatçıya ait 13 tablo ile yaklaşık 40 heykel, mobilya ve fotoğraflar yer alıyor. Masson, çalınan tabloların hangileri olduğunu açıklamadı. Ancak yerel gazetelerden Nice-Matin çalınan eserlerin şunlar olduğunu öne sürdü: Renoir'ın en değerli eserleri geçmişte müzayedelerde onlarca milyon dolara alıcı bulmuştu. Fransız basını çalınan eserlerin yaklaşık dokuz milyon euro (10,5 milyon ABD doları) değerinde olduğunu bildiriyor.Avrupa çapındaki polis teşkilatı Europol geçen ay yaptığı açıklamada, Avrupa'daki sanat hırsızlarının soygunlarda giderek daha fazla şiddete başvurduğunu, altın ve mücevherlere odaklandığını ve sosyal medya aracılığıyla soyguncuları işe aldığını belirtti.Europol, geçen yılın Ekim ayında Paris'teki Louvre Müzesi'nde gerçekleştirilen soygunun buna çarpıcı bir örnek olduğunu ifade etti. Çünkü hırsızlar güvenlik görevlilerini ve ziyaretçileri tehdit ederek, İmparatoriçe Eugenie'nin tacı gibi 102 milyon dolar değerindeki mücevherleri çalmışlardı.

Kaynak: BBC

Güvenlik, Fransız, Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Renoir Müzesi'ne sabah baskını, 4 tablo çalındı, 2'si bulundu, 2 hırsız kaçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Renoir Müzesi'ne sabah baskını, 4 tablo çalındı, 2'si bulundu, 2 hırsız kaçtı - Son Dakika
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