Rhode Island'da Buz Hokeyi Maçında Silahlı Saldırı

17.02.2026 09:49
Pawtucket'te bir buz hokeyi maçı sırasında düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Rhode Island eyaletinde buz hokeyi maçı sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

ABD'nin Rhode Island eyaletine bağlı Pawtucket kentinde, dün yerel saatle öğleden sonra farklı okullardan öğrencilerin katıldığı bir buz hokeyi maçı sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Dennis M. Lynch Arena'da meydana gelen silahlı saldırıda, saldırgan dahil 3 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Polis, saldırganın olaydan sonra kendi silahıyla intihar ettiğini bildirdi.

Yetkililerin paylaştığı ilk bulgulara göre; saldırganın rastgele ateş açmadığı, olay yerindeki kendi aile üyelerini hedef aldığı üzerinde durulurken, hayatını kaybedenlerden birinin genç bir kız olduğu belirtildi. Saldırıda yaralanan 3 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının kritik olduğu ifade edildi.

Rhode Island Valisi Dan McKee, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eyalet polisinin yerel kolluk kuvvetleriyle iş birliği içinde olduğunu kaydederek, "Pawtucket ve olaydan etkilenen herkes için dua ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Dünya, Suç, Son Dakika

