Rishi Sunak, Muhafazakar Parti Genel Başkanlığından ve Başbakanlık Görevinden İstifa Edecek - Son Dakika
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Dünya

Rishi Sunak, Muhafazakar Parti Genel Başkanlığından ve Başbakanlık Görevinden İstifa Edecek

İngiltere genel seçimlerinde partisinin tarihi bir yenilgiye uğramasının ardından Rishi Sunak, Muhafazakar Parti genel başkanlığından ve başbakanlık görevinden istifa edeceğini açıkladı. Sunak, yeni genel başkanın yerini alması için resmi düzenlemeler tamamlandıktan sonra görevine veda edeceğini belirtti. Başbakan olarak son konuşmasını gerçekleştiren Sunak, özür dileyerek, zor bir günün ardından bu görevi onurla bıraktığını ifade etti. Sunak, Başbakanlık istifasını Kral 3. Charles'a takdim etmek üzere Buckhingam Sarayı'na gitti.

05.07.2024 14:07
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(LONDRA) - İngiltere genel seçimlerinde partisinin tarihi bir yenilgiye uğramasının ardından Rishi Sunak, Muhafazakar Parti genel başkanlığından istifa edeceğini açıkladı.

Başbakan olarak son konuşmasını gerçekleştiren Rishi Sunak, yeni genel başkanın yerini alması için resmi düzenlemeler tamamlandıktan sonra görevine veda edeceğini söyledi.

"Öfkenizi, hayal kırıklığınızı duydum ve sorumluluğu üstleniyorum, özür dilerim" diyen Sunak, "Bu, bir dizi zor günün sonunda  gelen, zor bir gün ama bu görevi Başbakanınız olarak yapmaktan onur duyarak bırakıyorum" dedi.

Sunak, Muhafazakar Parti Genel başkanlığının yanı sıra başbakanlıktan da istifa edecek. Sunak, Başbakanlık istifasını Kral 3. Charles'a takdim etmek üzere Buckhingam Sarayı'na gitti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Rishi Sunak, Muhafazakar Parti Genel Başkanlığından ve Başbakanlık Görevinden İstifa Edecek - Son Dakika

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