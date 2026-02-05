Rıza Pehlevi rejim karşıtı hareket başlatıyor! 4 maddelik yol haritası sundu - Son Dakika
Rıza Pehlevi rejim karşıtı hareket başlatıyor! 4 maddelik yol haritası sundu

Rıza Pehlevi rejim karşıtı hareket başlatıyor! 4 maddelik yol haritası sundu
05.02.2026 10:53
İran'ın devrik lideri Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, İran halkına seslenerek rejimin bölme çabalarına rağmen ulusal birliğin korunduğunu söyledi, laik demokrasi ve hesap verebilirlik vurgusuyla rejim karşıtı harekete dört maddelik yol haritası sundu.

İran'ın devrik lideri Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, ülke içinde yaşayan İranlılara hitaben yayımladığı açıklamada, son dönemde artan protestolar karşısında sergilenen birlik ve dayanışmayı övdü. Dış basında geniş yer bulan açıklamada Pehlevi, İslam Cumhuriyeti yönetiminin toplumu bölme çabalarının başarısız olduğunu savundu.

Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Pehlevi, İran halkının tüm baskılara rağmen "uyanık, vatansever ve tek ses" olduğunu ifade ederek, ülkenin dört bir yanında aynı mesajın yükseldiğini belirtti. Pehlevi, İranlıların "tek bayrak altında birleşmiş büyük bir millet" olduğunu vurguladı.

4 TEMEL İLKE AÇIKLADI

Rıza Pehlevi, rejim karşıtı harekete katılmak isteyenler için dört temel ilke sıraladı. Buna göre hareketin temel taşları arasında İran'ın toprak bütünlüğünün korunması, bireysel özgürlüklerin ve hukuk önünde eşitliğin güvence altına alınması, din ile devletin ayrıldığı laik bir demokrasinin kurulması ve halkın yönetim biçimini özgürce seçme hakkı yer aldı.

Bu ilkelerin, İran'ın geleceği için ortak bir yol haritası niteliği taşıdığını savunan Pehlevi, farklı görüşlere sahip muhalif kesimlerin bu çerçevede bir araya gelebileceğini ifade etti.

"HESAP VERİLECEK" MESAJI

Açıklamasında sert ifadeler de kullanan Pehlevi, protestolarda hayatını kaybedenlerin sorumlularının hesap vereceğini söyledi. Rejim güçlerinin eylemlerine atıfta bulunan Pehlevi, adaletin sağlanmasının yeni İran'ın temel şartlarından biri olacağını dile getirdi.

Rıza Pehlevi ayrıca, destekçileri arasındaki birliğin korunacağını vurgulayarak, İran halkıyla birlikte ülkeyi yeniden inşa etmek için çalışacağını ifade etti. Dış basında yer alan değerlendirmelerde, Pehlevi'nin bu açıklamasının rejim karşıtı cephede siyasi liderlik iddiasını daha net ortaya koyduğu yorumları yapıldı.

10:23
10:08
09:57
09:12
09:07
07:57
