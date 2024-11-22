Rob Hallifax, Dünyanın En Büyük Oyun Kartını Yaparak Rekor Kırdı

Dünya

İNGİLTERE'de yaşayan Rob Hallifax, dünyanın en büyük oyun kartını yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan özel oyun kartları üreticisi Rob Hallifax, dünyanın en büyük oyun kartı destesini yaptı. Hindistanlı Ramkumar Sarangapani'nin 2020 yılından itibaren elinde bulundurduğu rekoru kıran İngiliz tasarımcı, dünyanın en büyük oyun kartına imza attı.

Bu yılın başlarında 3D baskı teknolojisini kullanarak dünyanın en küçük oyun kartını yapan Rob Hallifax, bu kez dünyanın en büyük oyun kartını üreterek ikinci kez Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Karttaki fotoğrafların destekçileri tarafından kendisine gönderildiğini söyleyen Hallifax, yaptığı kartı, binlerce küçük farklı fotoğrafı barındıran, dev bir fotoğraf mozaiği olarak tanımlıyor.

Uzaktan bakıldığında, geleneksel bir oyun kağıdı tasarımı gibi görünen kartın, yakından bakıldığında insanların ve hatta bazı evcil hayvanlarının fotoğraflarından oluştuğu görülüyor.