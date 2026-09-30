ROKETSAN, ADEX 2026'da BARBAROS Kıyı Savunma Sistemi'ni Azerbaycan'a ihraç edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ROKETSAN, ADEX 2026'da BARBAROS Kıyı Savunma Sistemi'ni Azerbaycan'a ihraç edecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ROKETSAN, ADEX 2026\'da BARBAROS Kıyı Savunma Sistemi\'ni Azerbaycan\'a ihraç edecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ROKETSAN ile Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanlığı arasında BARBAROS Kıyı Savunma Sistemi'nin tedarik sözleşmesi ADEX 2026'da imzalandı. ATMACA ve ÇAKIR seyir füzeleriyle görev yapacak sistem, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri envanterine girerek kıyı savunmasında rol alacak.

ROKETSAN üretimi BARBAROS Kıyı Savunma Sistemi'nin Azerbaycan'a ihracatına yönelik tedarik sözleşmesi ADEX 2026 Fuarı'nda imzalandı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri envanterine katılacak olan sistem, ATMACA ve ÇAKIR seyir füzeleriyle ülkenin kıyı savunmasında görev alacak.

ROKETSAN ile Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanlığı arasında, BARBAROS Kıyı Savunma Sistemi'nin tedarik edilmesine ilişkin sözleşme 6'ncı Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı (ADEX 2026) kapsamında imzalandı. İmzalanan anlaşmayla birlikte ROKETSAN tarafından üretilen BARBAROS Kıyı Savunma Sistemi, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine dahil edilecek ve ülkenin sahillerini korumada rol üstlenecek.

'STRATEJİK KATKI SAĞLAYACAK'

Anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağların savunma sanayisi alanında ilerlediğini belirterek, BARBAROS Kıyı Savunma Sistemi tedarikinin bu ilişkiye stratejik katkı sunacağını ifade etti. İleri teknoloji füze, roket ve mühimmat sistemlerinin Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları için hazır olduğunu kaydeden İkinci, sistemin Azerbaycan ordusunun envanterine katılmasından memnuniyet duyduklarını aktardı. İkinci, BARBAROS'un sahip olduğu özelliklerle Azerbaycan'ın kıyılarında stratejik bir role sahip olacağını belirterek, anlaşmanın iki ülke ve Türk savunma sektörü için hayırlı olmasını diledi.

ATMACA VE ÇAKIR SEYİR FÜZELERİ İLE GÖREV YAPACAK

Tedarik edilen BARBAROS, kıyı savunma konseptine uygun mobil araç batarya yapısına entegre edilmiş ATMACA ve ÇAKIR seyir füzeleri ile görev icra eden bir sistem olarak öne çıkıyor. Batarya yapısı içerisinde Fırlatma Aracı ve Komuta Kontrol Aracı bulunduran sistem, görev planlayabilme yeteneğinin yanı sıra merkezi bir üst unsur veya savaş yönetim sistemine entegre edilebiliyor.

Yüksek hareket kabiliyeti ve vuruş kapasitesini bir arada sunan BARBAROS Kıyı Savunma Sistemi, ATMACA ve ÇAKIR füzeleriyle görev yaparken mobil mimarisi sayesinde denizden gelebilecek tehditlere hızlı tepki verebilme imkanı sağlıyor. Farklı sistemlerle entegre çalışabilen altyapıya sahip olan BARBAROS, kullanıcı ihtiyaçlarına göre konfigüre edilebilen esnek bir kıyı savunma çözümü sunuyor.

Kaynak: DHA
AzerbaycanTeknolojiRoketsanEkonomiDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Doğubayazıt’taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı Doğubayazıt'taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı
UEFA’dan Fatih Terim’e görev UEFA'dan Fatih Terim'e görev
Dilan Polat gözaltına alındı İfade sırasında fenalaştı Dilan Polat gözaltına alındı! İfade sırasında fenalaştı
İsrail’e giden uçakta infial yaratacak görüntü Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış İsrail'e giden uçakta infial yaratacak görüntü! Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış
Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon! 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
18:12
Kızı Narin için Ankara’ya yürüyen baba Arif Güran Urfa’da hastanelik oldu
Kızı Narin için Ankara'ya yürüyen baba Arif Güran Urfa'da hastanelik oldu
17:49
Hakemler soruşturmasında şoke eden dijital bulgu WhatsApp’ından çıktı
Hakemler soruşturmasında şoke eden dijital bulgu! WhatsApp'ından çıktı
16:59
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
16:57
CHP İstanbul’da 3 ilçenin belediye başkanını ihraç etti
CHP İstanbul'da 3 ilçenin belediye başkanını ihraç etti
16:55
Dilan Polat adli kontrolle serbest bırakıldı
Dilan Polat adli kontrolle serbest bırakıldı
16:44
Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL’yi iade etti mi Ünlü gazeteci açıkladı
Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL'yi iade etti mi? Ünlü gazeteci açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 18:42:01. #7.12#
SON DAKİKA: ROKETSAN, ADEX 2026'da BARBAROS Kıyı Savunma Sistemi'ni Azerbaycan'a ihraç edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei