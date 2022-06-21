Rolls Royce, hayat pahalılığının artması nedeniyle İngiltere'deki çalışanlarına 2 bin sterlin ödeyecek - Son Dakika
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BBC

Rolls Royce, hayat pahalılığının artması nedeniyle İngiltere'deki çalışanlarına 2 bin sterlin ödeyecek

21.06.2022 05:39
Rolls Royce, hayat pahalılığının artması nedeniyle İngiltere'deki çalışanlarına 2 bin sterlin ödeyecek

İngiltere'de araba markası Rolls Royce, 14 binden fazla çalışanına artan hayat pahalılığı nedeniyle bir sefere mahsus 2 bin sterlinlik bir ödeme yapacak.

İngiltere'de araba markası Rolls Royce, 14 binden fazla çalışanına artan hayat pahalılığı nedeniyle bir sefere mahsus 2 bin sterlinlik bir ödeme yapacağını duyurdu.

Araba üreticisi, ödemenin Derby ve Bristol fabrikalarında çalışan işçilerle birlikte kıdemli olmayan yöneticilere yapılacağını duyurdu.

İlk olarak 3 bin çalışan Ağustos maaşlarında bu ödemeyi alacak.

Kalan 11 bin sendikalı işçiye ise sendikalarının miktarı kabul etmesi durumunda ödeme yapılacak.

BBC'ye konuşan bir Rolls Royce yetkilisi, çalışanlarının yüzde 70'inin ödemeden faydalanacağını belirtirken, firmanın ayrıca son yılların en yüksek maaş zamlarını da gerçekleştirdiğini söyledi.

Sendikalarla 2022-23 senesine ait maaş düzenlemeleri için müzakerelerin sürdüğünü belirten yetkili, artan yaşam maliyetlerinin de bu görüşmelerde önemli bir faktör olacağını ifade etti.

Firma yetkilisi ayrıca 11 bin sendikalı işçiye, Mart ayına kadar uzanan maaşlarda yüzde 4'lük bir artış teklif edileceğini de sözlerine ekledi.

Birleşik Krallık'taki enflasyon oranı son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Başta doğal gaz ve elektrik faturaları olmak üzere pek çok ürün kaleminde fiyat artışları yaşanıyor.

Resmi verilere göre de kayıtların tutulduğu günden bugüne dek ilk kez işsiz sayısı boştaki iş sayısından daha az. Bu nedenle de işletmeler de ellerindeki işçileri tutabilmek ve boşlukları da doldurabilmek adına ücret artışlarına ve bazı çeşitli önlemlere başvuruyor.

Ülkede faaliyet gösteren bankalardan Lloyds Bank, çalışanlarına artan maliyetlere karşı 1000 sterlinliklik bir toplu ödeme teklif etti.

Süpermarket zinciri Morrisons da 80 bin çalışanının ücretlerini artırdığını duyurdu. Diğer süper marketler Tesco, Sainsbury's ve Asda da benzer durumlar geçerli.

İngiltere'de açıklanan son verilere göre enflasyon yüzde 9 seviyelerinde. Bu yıl içerisinde de artış bekleniyor.

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Kaynak: BBC

England, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rolls Royce, hayat pahalılığının artması nedeniyle İngiltere'deki çalışanlarına 2 bin sterlin ödeyecek - Son Dakika

BBC
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SON DAKİKA: Rolls Royce, hayat pahalılığının artması nedeniyle İngiltere'deki çalışanlarına 2 bin sterlin ödeyecek - Son Dakika
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