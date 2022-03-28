Roman Abramoviç: Rus milyarderin müzakereler sırasında zehirlendiğinden şüpheleniliyor - Son Dakika

Rus milyarder Roman Abramoviç'e yakın kaynaklar, bu ay Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki müzakereler sırasında Abramoviç'in zehirlenme belirtileri gösterdiğini doğruladı.

Zehirlendiğinden şüphelenilen ancak şimdi iyileştiği belirtilen Rus oligarkın, göz yanması ve deri soyulması belirtileri gösterdiği ifade edildi.

Abramoviç'in yanı sıra iki Ukraynalı müzakerecinin de zehirlendiği, bunlardan birinin iş insanı, diğerinin de Ukraynalı milletvekili Rustem Umerov olduğu belirtiliyor.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, iddia edilen zehirlenmenin, Rusya'da müzakereleri sabote etmeye çalışanlar tarafından düzenlendiği iddialarına yer verdi.

Gazeteye bilgi veren kaynaklar, olayın 3 Mart'ta meydana geldiğini ve Abramoviç'in ve Ukraynalı müzakerecilerin durumunun iyi olduğunu bildirdi.

BBC'nin konuştuğu Abramoviç'e yakın bir kaynak, Rus milyarderin zehirlenme belirtileri gösterdiğini, ancak iyileşmiş olduğunu ve Ukrayna'daki savaşı sonra erdirme çabasıyla müzakerelere devam ettiğini söyledi.

Abramoviç, Mart ayı başından beri müzakereler için Moskova ile Kiev arasında birçok kez seyahat etti.

Abramoviç'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de görüştüğü, ancak Zelenskiy'nin olaydan etkilenmediği ve sözcüsünün olay hakkında bilgi sahibi olmadığı belirtiliyor.

Araştırmacı gazetecilik grubu Bellingcat, Abramoviç'in ve müzakerecilerin "kimyasal silahla zehirlenme belirtileriyle uyumlu" belirtiler gösterdiğini duyurdu.

Bellingcat, belirtiler arasında "gözde ve deride enflamasyon ve yanma" olduğunu söylüyor

Zehirlendiğinden şüphelenilen Abramoviç daha sonra 14 Mart'ta İsrail'deki Tel Aviv Havalimanı'nda görüldü.

Sözcüsü Abramoviç'in iki ülke arasındaki savaşa "barışçıl bir çözüm" bulma çabasıyla "sınırlı" bir rol oynadığını söyledi.

İngiltere hükümeti, Chelsea Futbol Kulübü'nün de sahibi olan Abramoviç'e, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bağlantılı olduğu iddiasıyla yaptırım uyguladı.