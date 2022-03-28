Roman Abramoviç: Rus milyarderin müzakereler sırasında zehirlendiğinden şüpheleniliyor - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Roman Abramoviç: Rus milyarderin müzakereler sırasında zehirlendiğinden şüpheleniliyor

28.03.2022 21:01
Roman Abramoviç: Rus milyarderin müzakereler sırasında zehirlendiğinden şüpheleniliyor

Roman Abramoviç'e yakın kaynaklar, bu ay Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki müzakereler sırasında Rus milyarderin zehirlenme belirtileri gösterdiğini doğruladı.

Rus milyarder Roman Abramoviç'e yakın kaynaklar, bu ay Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki müzakereler sırasında Abramoviç'in zehirlenme belirtileri gösterdiğini doğruladı.

Zehirlendiğinden şüphelenilen ancak şimdi iyileştiği belirtilen Rus oligarkın, göz yanması ve deri soyulması belirtileri gösterdiği ifade edildi.

Abramoviç'in yanı sıra iki Ukraynalı müzakerecinin de zehirlendiği, bunlardan birinin iş insanı, diğerinin de Ukraynalı milletvekili Rustem Umerov olduğu belirtiliyor.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, iddia edilen zehirlenmenin, Rusya'da müzakereleri sabote etmeye çalışanlar tarafından düzenlendiği iddialarına yer verdi.

Gazeteye bilgi veren kaynaklar, olayın 3 Mart'ta meydana geldiğini ve Abramoviç'in ve Ukraynalı müzakerecilerin durumunun iyi olduğunu bildirdi.

BBC'nin konuştuğu Abramoviç'e yakın bir kaynak, Rus milyarderin zehirlenme belirtileri gösterdiğini, ancak iyileşmiş olduğunu ve Ukrayna'daki savaşı sonra erdirme çabasıyla müzakerelere devam ettiğini söyledi.

Abramoviç, Mart ayı başından beri müzakereler için Moskova ile Kiev arasında birçok kez seyahat etti.

Abramoviç'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de görüştüğü, ancak Zelenskiy'nin olaydan etkilenmediği ve sözcüsünün olay hakkında bilgi sahibi olmadığı belirtiliyor.

Araştırmacı gazetecilik grubu Bellingcat, Abramoviç'in ve müzakerecilerin "kimyasal silahla zehirlenme belirtileriyle uyumlu" belirtiler gösterdiğini duyurdu.

Bellingcat, belirtiler arasında "gözde ve deride enflamasyon ve yanma" olduğunu söylüyor

Zehirlendiğinden şüphelenilen Abramoviç daha sonra 14 Mart'ta İsrail'deki Tel Aviv Havalimanı'nda görüldü.

Sözcüsü Abramoviç'in iki ülke arasındaki savaşa "barışçıl bir çözüm" bulma çabasıyla "sınırlı" bir rol oynadığını söyledi.

İngiltere hükümeti, Chelsea Futbol Kulübü'nün de sahibi olan Abramoviç'e, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bağlantılı olduğu iddiasıyla yaptırım uyguladı.

Roman Abramoviç: Rus milyarderin müzakereler sırasında zehirlendiğinden şüpheleniliyor
YORUMLAR
500
Kiev yakınlarındaki İrpin Ukrayna ordusu tarafından Rusya'dan geri alındı Kiev yakınlarındaki İrpin Ukrayna ordusu tarafından Rusya'dan geri alındı Ukrayna: Rus ordusu İrpin'den tamamen çıkartıldı Ukrayna: Rus ordusu İrpin'den tamamen çıkartıldı

Roman Abramovich, Ukrayna, Kiev, Rus, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Roman Abramoviç: Rus milyarderin müzakereler sırasında zehirlendiğinden şüpheleniliyor - Son Dakika

BBC

Son Dakika
20:24 Ebrar Karakurt'tan yine çok konuşulacak bir paylaşım geldi: Kız mıyım erkek miyim anlamıyorlar
20:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Birçok ihtiyaç ürününe KDV indirimi geldi
19:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "5'li çete" yanıtı: Aynı siyasi görüşü paylaştığınız arkadaşlarınız da içindeydi
19:48 Kız ve erkek öğrencilerin ayrı sıralarda oturtulmasını isteyen okul müdürü görevine geri döndü
19:34 A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a sorulan soru başarılı ismi çileden çıkardı
19:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan barış müzakereleri öncesi açıklamada bulundu: Putin ve Zelenski'yle görüşmeler olumlu
19:01 Dünyanın gözü İstanbul'da olacak! Rusya-Ukrayna barış görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek
18:59 A Milli Takım'dan 3 futbolcu kadro dışı kaldı
18:58 Uğur Işılak sözleriyle kimi eleştirdi! Konu ile ilgili anında yanıt geldi
18:53 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevinden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 21:08:47. #1.12#
SON DAKİKA: Roman Abramoviç: Rus milyarderin müzakereler sırasında zehirlendiğinden şüpheleniliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement