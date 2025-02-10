Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis İstifa Etti

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ROMANYA Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, parlamentoda hakkında azil oylaması yapılması beklenirken, ülkenin krize girmesini önlemek amacıyla istifa ettiğini duyurdu.

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, yaptığı açıklamada, "Romanya'yı ve halkını bu krizden kurtarmak için Romanya Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa ediyorum. Yarından sonraki gün, 12 Şubat'ta görevimden ayrılacağım" dedi.