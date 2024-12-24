Romanya\'da Başbakan Ciolacu\'nun Hükümeti Parlamentodan Güvenoyu Aldı

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ROMANYA'da Sosyal Demokrat Partili (PSD) mevcut Başbakan Marcel Ciolacu liderliğindeki koalisyon hükümeti parlamentoda güvenoyu aldı.

Romanya'da 1 Aralık'ta yapılan genel seçimin ardından Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in yeni hükümeti kurmakla görevlendirdiği Ciolacu'nun, Batı yanlısı Ulusal Liberal Parti (PNL), Romanya'nın Kurtuluşu İçin Birlik (USR) ve Romanya Macarlarının Demokratik Birliği'nden (UDMR) oluşan yeni koalisyon hükümeti için parlamentoda güven oylaması yapıldı. Parlamentoda yapılan oylamada 240 milletvekili güvenoyu için 'evet' oyunu verirken 143 milletvekili ise 'hayır' oyu kullandı. Oylamada 83 milletvekili ise çekimser kaldı.