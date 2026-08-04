Romanya\'da Kırmızı Alarm!

ROMANYA'da yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle ülke genelinde 'kırmızı alarm' verildiği bildirildi.

Romanya Ulusal Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamada, etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle perşembe sabahına kadar ülke genelinde 'kırmızı alarm' verildiği belirtildi. Sıcak hava dalgasının birkaç gün devam edeceği vurgulanan açıklamada, ağustosta rekor sıcaklıkların kaydedilebileceği ifade edildi.