Rotterdam'da 19 Mayıs Yürüyüşü

19.05.2026 02:52
Rotterdam'da düzenlenen yürüyüşte Atatürk'ün Samsun'a çıkışı temsili olarak canlandırıldı.

Haber: İlhan Baba

(ROTTERDAM) –Hollanda'nın Rotterdam kentinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen "Onun Işığında Yürüyoruz" yürüyüşü yoğun katılımla gerçekleşti; Erasmus Köprüsü güzergahında yapılan etkinlikte Atatürk'ün Samsun'a çıkışı temsili olarak canlandırıldı.

Hollanda Atatürkçü Düşünce Derneği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Rotterdam'da "Onun Işığında Yürüyoruz" başlıklı yürüyüş düzenledi. Etkinlikte, Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan Samsun'a başlattığı bağımsızlık yolculuğu temsili olarak canlandırıldı.

Dernek üyeleri, saat 19.19'da Capelle aan den IJssel Rivium durağından vapura binerek Erasmusbrug durağına geçti. Katılımcılar, Rotterdam'ın simge noktalarından Erasmusbrug ve Willemsbrug güzergahında yürüdü. Etkinlik, İkinci Dünya Savaşı sırasında hayatını kaybeden yaklaşık 3 bin 500 Hollandalı ticaret gemisi mürettebatının anısına yapılan Ulusal Ticaret Donanması Anıtı önünde sona erdi.

Anıt önünde konuşan Hollanda Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Dursun Surat, 19 Mayıs'ın bir milletin yeniden ayağa kalkışının simgesi olduğunu belirtti. Surat, "Bundan tam 107 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a ayak bastığında elinde devasa ordular ya da sınırsız imkanlar yoktu. Ancak tüm imkanların üzerinde, sarsılmaz bir gücü vardı: İnanç. İşte o inanç, bir milletin maküs talihini değiştirdi. 19 Mayıs bize şunu fısıldar: Şartlar ne kadar ağır olursa olsun, ayağa kalkmak her zaman mümkündür" dedi.

Konuşmasında Namık Kemal ve Mehmet Akif Ersoy'un dizelerine de yer veren Surat, 19 Mayıs ruhunun cesaret, bağımsızlık ve kararlılığın simgesi olduğunu ifade etti.

Etkinlikte, Hollanda Atatürkçü Düşünce Derneği Gençlik Kolları adına konuşan Yusuf Deveci de Türk gençliğinin tarihsel sorumluluğunun bilincinde olduğunu söyledi. Deveci, "16 Mayıs 1919'da yakılan meşale hala Türk gençliğinin elindedir ve daha yukarılara taşınacaktır. Hiçbir kuvvet bu meşaleyi söndüremeyecektir. Türk gençliği için bütün limanlarda bir Bandırma Vapuru vardır ve çıkılacak bir Samsun hep vardır" ifadelerini kullandı.

Yürüyüş boyunca katılımcılar İzmir Marşı'nı söyledi. Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde gerçekleştirilen etkinlik, çevredeki vatandaşlar ve turistlerin de ilgisini çekti.

Kaynak: ANKA

