Rotterdam\'da Tramvay Çarpışması: 15 Yaralı

HOLLANDA'nın Rotterdam kentinde iki tramvayın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı.

Hollanda'nın Rotterdam şehrindeki Erasmus Köprüsü üzerinde yerel saatle 11.10 sıralarında, kent merkezinden ilerleyen bir tramvay, açık olan köprünün önünde bekleyen durağan haldeki diğer tramvaya çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle tramvaylardan birinin raydan çıktığı kazada 15 kişinin yaralandığı bildirildi.