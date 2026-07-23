Rubio: İran’ın bedeli her geçen gün artıyor - Son Dakika
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Rubio: İran’ın bedeli her geçen gün artıyor

Rubio: İran’ın bedeli her geçen gün artıyor
23.07.2026 16:23
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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'ın anlaşma yapmaya hazır olmadığını ve ağır bedeller ödeyeceğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın bir anlaşma yapmaya hazır olmadığını belirterek, "Bedel ödemeye devam edecekler ve her gece bu bedel gittikçe, gittikçe, gittikçe artıyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 59'uncu Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın düzenlendiği Filipinler'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Rubio, İran'ın kendilerine bir anlaşma için hem doğrudan hem de dolaylı olarak 'yalvardığını' öne sürerek, "İran ile ilgili sorun şu ki ne zaman bir anlaşma yapsalar, oradaki yetkili insanlar ya bunu ihlal ediyor ya da bunu değiştirmek istiyor. Bu da onların anlaşma yapmaya hazır olmadığını gösteriyor. Bedel ödemeye devam edecekler ve her gece bu bedel gittikçe, gittikçe, gittikçe artıyor; şu anda da tam olarak bu oluyor" ifadelerini kullandı.

İran'ın yaptıkları için 'ağır bedeller' ödeyeceğini söyleyen Rubio, "Savunma sanayi altyapıları yerle bir oldu. Her gece fırlatma rampalarını, radarlarını kaybediyorlar. Milyarlarca dolarlık zarara uğruyorlar ve ekonomileri felaket durumda. Bu halde bu insanlar her gün bizi arayıp anlaşma için yalvarıyor. Bize ve üçüncü ülkelere mesajlar gönderiyor. Artık mesaj gönderecek ülke kalmadı. İran zengin bir ülke. İsterlerse Orta Doğu'daki en zengin ülke olabilirler, bunun yerine paralarını Hizbullah'a, Hamas'a, Husilere, Şii militanlara veriyorlar. Dünyanın her yerinde teröre destek veriyorlar. Dünyanın her yerinde insanların öldürülmesi için paralarını harcıyorlar, insansız hava araçları, füzeler üretiyorlar ve nükleer silah programlarını sürdürüyorlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Orta Doğu, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rubio: İran’ın bedeli her geçen gün artıyor - Son Dakika

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