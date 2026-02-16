Rubio: Suriye'deki Gidişattan Memnunuz - Son Dakika
Dünya

Rubio: Suriye'deki Gidişattan Memnunuz

16.02.2026 08:49
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Suriye'nin olumlu yönde ilerlediğini ve bu gidişatı sürdürmeleri gerektiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, " Suriye'deki gidişattan memnunuz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki resmi temasları kapsamında, Başbakan Robert Fico ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Rubio, İran ile kimsenin bugüne kadar başarılı bir anlaşma yapamadığını, ABD'nin bunu deneyeceğini söyleyerek, "Salt teoloji temelinde siyasi ve jeopolitik kararlar alan insanlarla uğraşıyoruz, bu karmaşık bir durum" ifadelerini kullandı.

NATO'dan ayrılmadıklarını kaydeden Rubio, "NATO'dan da ayrılmıyoruz. Birkaç bin askerimizi bir ülkeden diğerine kaydırmış olabiliriz ama bu olağan bir durum" açıklamasında bulundu.

Rubio, Suriye ile ilgili değerlendirmesinde ise Suriye'nin olumlu bir yönde ilerlediğini vurgulayarak, "Burada hiç kimse Suriye'nin önemli bir sorun olabileceğini inkar etmedi. Kolay olacak mıydı? Hayır. Zor olacak mıydı? Kesinlikle. İyi ve kötü günleri, iniş çıkışları olacak mıydı? Hiç şüphe yok. Suriye'deki gidişattan memnunuz, bu gidişatı sürdürmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Slovakya Başbakanı Fico da Ukrayna'daki savaşa ilişkin askeri bir çözümün bulunmadığının altını çizerek, 'Rusya ile diyalog' çağrısında bulundu. Fico, "Ukrayna'nın gerekli tüm kriterleri karşılaması şartıyla AB'ye katılabileceğini söylüyoruz. Batı Balkanlar'daki aday ülkeler, Ukrayna'dan 100 kat daha hazırlıklı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Orta Doğu, Savunma, Suriye, Dünya

