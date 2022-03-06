10 Rus askerinden oluşan bir devriye grubu, Ukrayna kara savunma ekibi tarafından bir asansörde yakalandı.
Muhtemelen keskin nişancı pozisyonu almak için çatıya ulaşmaya çalışan Rus askerleri, bir ofis binasının çatısına ulaşmak için asansörü kullanmak istediler.
Binanın yönetimi elektriği keserek onları asansörde hapsetti. Güvenlik kamerasına yakalanan bu görüntülerinde Rus askerleri hataya düştüklerini fark etmiş gibi görünüyorlar.
Son Dakika › Dünya › Rus askerleri bu kez kıskıvrak yakalandı! Ukrayna birlikleri tarafından asansörde sıkıştırıldılar - Son Dakika