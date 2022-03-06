Rus askerleri bu kez kıskıvrak yakalandı! Ukrayna birlikleri tarafından asansörde sıkıştırıldılar - Son Dakika

10 Rus askerinden oluşan bir devriye grubu, Ukrayna kara savunma ekibi tarafından bir asansörde yakalandı.

ASANSÖRE BİNDİLER AMA...

Muhtemelen keskin nişancı pozisyonu almak için çatıya ulaşmaya çalışan Rus askerleri, bir ofis binasının çatısına ulaşmak için asansörü kullanmak istediler.

ELEKTRİĞİ KESEREK HAPSETTİLER

Binanın yönetimi elektriği keserek onları asansörde hapsetti. Güvenlik kamerasına yakalanan bu görüntülerinde Rus askerleri hataya düştüklerini fark etmiş gibi görünüyorlar.