Rus askerleri bu kez kıskıvrak yakalandı! Ukrayna birlikleri tarafından asansörde sıkıştırıldılar - Son Dakika
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Rus askerleri bu kez kıskıvrak yakalandı! Ukrayna birlikleri tarafından asansörde sıkıştırıldılar

06.03.2022 15:31
Rus askerleri bu kez kıskıvrak yakalandı! Ukrayna birlikleri tarafından asansörde sıkıştırıldılar

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın 11. gününde savaş hattından dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Şehrin birçok bölgesine giren ve saldırılarına devam eden Rus birlikleri bu kez gafil avlandı. Kharkiv'deki bir ofis binasının çatışına ulaşmak için asansöre binen Rus askerleri, Ukrayna birlikleri tarafından fark edilince, yönetim tarafından elektriklerin kesilerek yakalandılar.

10 Rus askerinden oluşan bir devriye grubu, Ukrayna kara savunma ekibi tarafından bir asansörde yakalandı.

ASANSÖRE BİNDİLER AMA...

Muhtemelen keskin nişancı pozisyonu almak için çatıya ulaşmaya çalışan Rus askerleri, bir ofis binasının çatısına ulaşmak için asansörü kullanmak istediler.

ELEKTRİĞİ KESEREK HAPSETTİLER

Binanın yönetimi elektriği keserek onları asansörde hapsetti. Güvenlik kamerasına yakalanan bu görüntülerinde Rus askerleri hataya düştüklerini fark etmiş gibi görünüyorlar.

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