Rus devlet kanalı YPG/PKK elebaşını yayına çıkarttı - Son Dakika
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Rus devlet kanalı YPG/PKK elebaşını yayına çıkarttı

08.06.2022 23:35
Rus devlet kanalı YPG/PKK elebaşını yayına çıkarttı

Türkiye'ye gelerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'yi Suriye'deki bir takım örgütleri beslemekle suçlarken ülkesinden çok konuşulacak bir hamle geldi. Rus devlet kanalı RT'de YPG/PKK elebaşı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin yayına çıkartıldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüştü. Tüm dünyanın merakla takip ettiği zirvede, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonu ele alındı.

"ABD, SURİYE'DE BİR TAKIM ÖRGÜTLERİNİ BESLİYOR"

Basın toplantısında ABD'nin Suriye'de gayri meşru şekilde bir takım örgütleri beslediğini belirten Lavrov, "Türk dostlarımızın, burada oluşturulan tehditlerle ilgili hassasiyetlerini dikkate alıyoruz" ifadesini kullandı.

RUS DEVLET KANALINA TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞINI ÇIKARDILAR

Tüm bunlar yaşanırken Ceyhun Aşirov'un aktardığı habere göre, Rusya devlet kanalı RT'de terör örgütü YPG/ PKK'nın elebaşlarından 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin'le röportaj gerçekleştirildi.

Rusya'dan skandal hamle! Terör örgüt PKK elebaşını devlet kanalına çıkardılar
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Rusya, PKK, YPG, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rus devlet kanalı YPG/PKK elebaşını yayına çıkarttı - Son Dakika


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