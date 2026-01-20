Rus Kadın, Müslüman olup Fatiha'yı okudu - Son Dakika
Dünya

Rus Kadın, Müslüman olup Fatiha'yı okudu

20.01.2026 15:42
Rusya vatandaşı bir kadının İslamiyet'i seçerek tesettüre girmesi ve Fatiha Suresi'ni okuduğu anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Rusya vatandaşı bir kadın, İslamiyet'i seçerek Müslüman oldu. Tesettüre giren kadının Fatiha Suresi'ni okuduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve çok sayıda kullanıcıdan yorum aldı. Kadının kapanma kararı ve Fatiha Suresi'ni okuduğu anlar büyük ilgi gördü.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Rustem Cile Rustem Cile:
    helal olsun Allah sahibine başlasın bunlar Müslüman oluyor maalesef bizimkiler ataist oluyor 36 2 Yanıtla
  • Murat Sert Murat Sert:
    maşaallah. 26 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
