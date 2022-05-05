Rus ordusu bu sefer de çocuk parkını hedef aldı! - Son Dakika
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Rus ordusu bu sefer de çocuk parkını hedef aldı!

05.05.2022 09:55

Sosyal medyada yayınlanan görüntülere göre Rusya'nın bir kez daha sivil alanları hedef aldığı görüldü. Yayınlanan görüntülerde bir oyun parkının bombalandığı ve bu sırada parkın boş olduğu kayıtlara geçti.

Ukrayna-Rusya arasında yaşanan savaşta 70. güne girilirken iki taraf arasında yaşanan şiddetli çatışmalar devam ediyor. Savaş ülkenin batısından doğu bölgelerine kayarken, Ukrayna ordusu ve sivil halkın direnişi sürüyor.

RUS ORDUSU BU SEFER OYUN PARKINI HEDEF ALDI

Twitter'da kendine yer bulan bir videoda, Rus ordusunun çocuk parkını vurduğu görüntüler ortaya çıktı. Bombardıman anında parkın boş olması sebebi ile herhangi bir can kaybı yaşanmazken, o anlar anbean kameraya yansıdı.

MART AYINDA ÇOCUKLARIN BULUNDUĞU TİYATRO VURULMUŞTU

Rus güçleri 16 Mart'ta, Mariupol'deki Donetsk Akademik Bölgesel Drama Tiyatrosu'nu, şok edici bir saldırıyla bombaladı. Yaşananlar dünyayı dehşete düşürdü ve Rusya bu saldırı sonrasında neredeyse tüm devletler tarafından kınandı. Ukrayna hükümeti ise saldırının ardından bir savaş suçları soruşturması başlattı.

VURULMAMAK İÇİN BAHÇEYE "ÇOCUK" YAZMIŞLARDI

Saldırıdan yaklaşık bir hafta önce, tiyatrodaki bir set tasarımcısı, bombardımanı önlemek amacıyla binanın dışında Kiril harfleriyle "ÇOCUKLAR" kelimesini iki tarafa yazmak için beyaz boya kullandı. Hayatta kalanlar, bombaların patlama anında tiyatronun içinde yaklaşık 1.000 kişi olduğunu tahmin ediyorlardı, ancak birçoğu çıkışa sadece yaklaşık 200 kişinin ulaşabildiğini söyledi.

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Son Dakika Dünya Rus ordusu bu sefer de çocuk parkını hedef aldı! - Son Dakika


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