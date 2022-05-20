Rus ordusunun yeni favori silahı! İHA'ları 5 saniye içinde yakarak yok eden lazer Ukrayna'da kullanıldı

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov'un açıklamasına göre; Rus ordusundaki silahların yenilenmesi bakımından bir adım daha atıldı.

İHA'LARI 5 SANİYE İÇİNDE YAKABİLİYOR

Dün 5 kilometre uzaklıktaki İHA'ları yakabilen bir lazer test edildi. Lazerin yardımıyla İHA 5 saniye içinde çok kolay bir şekilde yakıldı ve yok oldu.

1500 KİLOMETREYE KADAR ETKİSİZ HALE GETİREBİLİYOR

Borisov'a göre, "Peresvet" isimli lazer savaş sisteminin orduya sevkiyatı yapılıyor. Sputnik'in haberine göre sistem, yörüngesinde bulunan, olası bir düşmana ait, uzaklığı 1500 kilometreye varan tüm uydu keşif sistemlerini şaşırtarak onları etkisiz hale getirebilecek kapasitede.

"LAZER SİLAHI UKRAYNA'DA KULLANILIYOR"

Pervıy Kanal'a konuşan Borisov ayrıca, lazer silahın şu anda Ukrayna'da kullanıldığı bilgisini verdi. "İlk numuneler Ukrayna'daki askeri eylemlerde kullanılıyor" diyen Borisov, özel operasyonda faydalanılan lazer kompleksinin adının "Zadira" olduğunu ekledi. "Zadira-16" isimli savaş sisteminin geliştirilmesine yönelik anlaşmanın imzalandığı Ağustos 2017'de bildirilmişti. Anlaşma, Borisov'un Savunma Bakan Yardımcısı olduğu dönemde, Rusya Deneysel Fizik Araştırma Enstitüsü ile imzalanmıştı.