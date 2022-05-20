Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov'un açıklamasına göre; Rus ordusundaki silahların yenilenmesi bakımından bir adım daha atıldı.
Dün 5 kilometre uzaklıktaki İHA'ları yakabilen bir lazer test edildi. Lazerin yardımıyla İHA 5 saniye içinde çok kolay bir şekilde yakıldı ve yok oldu.
Borisov'a göre, "Peresvet" isimli lazer savaş sisteminin orduya sevkiyatı yapılıyor. Sputnik'in haberine göre sistem, yörüngesinde bulunan, olası bir düşmana ait, uzaklığı 1500 kilometreye varan tüm uydu keşif sistemlerini şaşırtarak onları etkisiz hale getirebilecek kapasitede.
Pervıy Kanal'a konuşan Borisov ayrıca, lazer silahın şu anda Ukrayna'da kullanıldığı bilgisini verdi. "İlk numuneler Ukrayna'daki askeri eylemlerde kullanılıyor" diyen Borisov, özel operasyonda faydalanılan lazer kompleksinin adının "Zadira" olduğunu ekledi. "Zadira-16" isimli savaş sisteminin geliştirilmesine yönelik anlaşmanın imzalandığı Ağustos 2017'de bildirilmişti. Anlaşma, Borisov'un Savunma Bakan Yardımcısı olduğu dönemde, Rusya Deneysel Fizik Araştırma Enstitüsü ile imzalanmıştı.
Son Dakika › Dünya › Rus ordusunun yeni favori silahı! İHA'ları 5 saniye içinde yakarak yok eden lazer Ukrayna'da kullanıldı - Son Dakika