Rus ordusunun yeni favori silahı! İHA'ları 5 saniye içinde yakarak yok eden lazer Ukrayna'da kullanıldı - Son Dakika
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Rus ordusunun yeni favori silahı! İHA'ları 5 saniye içinde yakarak yok eden lazer Ukrayna'da kullanıldı

20.05.2022 20:32
Rus ordusunun yeni favori silahı! İHA'ları 5 saniye içinde yakarak yok eden lazer Ukrayna'da kullanıldı

Rus ordusunun Ukrayna'yı işgali devam ederken, savaş bölgesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, ülkesinin Ukrayna'da dün 5 km uzaklıktaki insansız hava araçlarını (İHA) yakabilen bir lazeri test ettiğini duyurdu. Borisov, İHA'ları 5 saniye içinde yakarak yok etmeyi başaran lazer savaş sisteminin orduya sevk edildiğini de belirtti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov'un açıklamasına göre; Rus ordusundaki silahların yenilenmesi bakımından bir adım daha atıldı.

İHA'LARI 5 SANİYE İÇİNDE YAKABİLİYOR

Dün 5 kilometre uzaklıktaki İHA'ları yakabilen bir lazer test edildi. Lazerin yardımıyla İHA 5 saniye içinde çok kolay bir şekilde yakıldı ve yok oldu.

Rusya ordusu, İHA'ları 5 saniye içinde yakarak yok eden lazer silahını Ukrayna'da kullandı

1500 KİLOMETREYE KADAR ETKİSİZ HALE GETİREBİLİYOR

Borisov'a göre, "Peresvet" isimli lazer savaş sisteminin orduya sevkiyatı yapılıyor. Sputnik'in haberine göre sistem, yörüngesinde bulunan, olası bir düşmana ait, uzaklığı 1500 kilometreye varan tüm uydu keşif sistemlerini şaşırtarak onları etkisiz hale getirebilecek kapasitede.

"LAZER SİLAHI UKRAYNA'DA KULLANILIYOR"

Pervıy Kanal'a konuşan Borisov ayrıca, lazer silahın şu anda Ukrayna'da kullanıldığı bilgisini verdi. "İlk numuneler Ukrayna'daki askeri eylemlerde kullanılıyor" diyen Borisov, özel operasyonda faydalanılan lazer kompleksinin adının "Zadira" olduğunu ekledi. "Zadira-16" isimli savaş sisteminin geliştirilmesine yönelik anlaşmanın imzalandığı Ağustos 2017'de bildirilmişti. Anlaşma, Borisov'un Savunma Bakan Yardımcısı olduğu dönemde, Rusya Deneysel Fizik Araştırma Enstitüsü ile imzalanmıştı.

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Son Dakika Dünya Rus ordusunun yeni favori silahı! İHA'ları 5 saniye içinde yakarak yok eden lazer Ukrayna'da kullanıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus ordusunun yeni favori silahı! İHA'ları 5 saniye içinde yakarak yok eden lazer Ukrayna'da kullanıldı - Son Dakika
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